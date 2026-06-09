    • 9 de junio de 2026 - 15:16

    Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

    El club Merengue envió una propuesta formal por el delantero argentino.

    Atlético Madrid rechazó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez.

    Atlético Madrid rechazó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez.

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    Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez al Atlético de Madrid, pero que el club Colchonero la rechazó. Los detalles los dio a conocer el propio club merengue por intermedio de un comunicado en su sitio web.

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    “El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, detalló la entidad.

    Julián arribó al Atlético Madrid en agosto del 2024 procedente del Manchester City y firmó entonces un contrato hasta el 2030. En ese momento, la entidad no detalló formalmente el valor de su cláusula de salida, pero los principales portales españoles remarcaron que la misma asciende hasta los 500 millones de euros.

    El rumor sobre el interés del Merengue por el delantero argentino de 26 años ya se había filtrado en las últimas horas. El presidente Florentino Pérez, luego de ser reelecto en el máximo cargo de esa entidad, había adelantado un movimiento estelar en el mercado: “Una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros”.

    Pérez confirmó en esa misma entrevista con Horizonte el desembarco de José Mourinho como entrenador y agregó el nombre de los dos primeros refuerzos: Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Pero activó la posibilidad de dar un golpe a la ventana de transferencias con un desembolso de 150 millones de euros.

    El futbolista oriundo de Calchín, Córdoba, se inició en las divisiones inferiores de River Plate, donde registró 122 partidos jugados, con 54 goles y 31 asistencias. En 2022 fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola en 24 millones de dólares. En la Premier League, la Araña se consolidó con 103 encuentros oficiales, 36 tantos y 18 pases gol. En la temporada 2024/25 se dio su traspaso al Atlético de Madrid en una cifra valuada en 86.6 millones de dólares, más otros 23 en bonos, con un contrato hasta el 30 de junio de 2030. En el equipo del Cholo Simeone, Julián lleva 49 festejos en 63 cotejos, siendo una de las figuras indiscutidas del Colchonero.

    En paralelo, Álvarez se potenció con sus actuaciones consagratorias en la selección argentina que dirige Lionel Scaloni. La Araña marcó 14 goles en 50 partidos con la Albiceleste, incluyendo los cuatro tantos en el Mundial de Qatar 2022, donde consiguió levantar la copa. Julián acumula 14 títulos en su carrera: 6 con River, 4 con Manchester City y otros 4 con Argentina.

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