Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez al Atlético de Madrid, pero que el club Colchonero la rechazó. Los detalles los dio a conocer el propio club merengue por intermedio de un comunicado en su sitio web.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, detalló la entidad.

Julián arribó al Atlético Madrid en agosto del 2024 procedente del Manchester City y firmó entonces un contrato hasta el 2030. En ese momento, la entidad no detalló formalmente el valor de su cláusula de salida, pero los principales portales españoles remarcaron que la misma asciende hasta los 500 millones de euros.

El rumor sobre el interés del Merengue por el delantero argentino de 26 años ya se había filtrado en las últimas horas. El presidente Florentino Pérez, luego de ser reelecto en el máximo cargo de esa entidad, había adelantado un movimiento estelar en el mercado: “Una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros”.

Pérez confirmó en esa misma entrevista con Horizonte el desembarco de José Mourinho como entrenador y agregó el nombre de los dos primeros refuerzos: Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Pero activó la posibilidad de dar un golpe a la ventana de transferencias con un desembolso de 150 millones de euros.