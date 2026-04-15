River ganó con lo justo a Carabobo y es líder del grupo H

En una noche cargada de tensión en la Copa Sudamericana, River Plate consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante Carabobo en el Monumental y se trepó a lo más alto del Grupo H. El gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo le dio aire a un equipo que venía siendo cuestionado por su rendimiento.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró dos caras bien marcadas. En el primer tiempo fue impreciso, sin profundidad y se fue al descanso bajo silbidos, tras generar pocas situaciones claras y sufrir algunos avances del conjunto venezolano.
River en la Copa Sudamericana: reacción y triunfo clave
En el complemento, el Millonario salió con otra actitud. Los ingresos de Sebastián Driussi y Tomás Galván le dieron mayor dinámica al ataque, aunque el equipo también sufrió un duro golpe: Juan Fernando Quintero debió salir lesionado, sumándose a la preocupación previa por Fausto Vera.
El momento decisivo llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Driussi aprovechó una contra comandada por Kendry Páez y definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044596581182132268&partner=&hide_thread=false
A partir de allí, River controló el desarrollo y defendió la ventaja con firmeza, aunque Carabobo intentó reaccionar en los minutos finales sin éxito.
Síntesis
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña (Marcos Acuña); Fausto Vera (Aníbal Moreno), Kevin Castaño (Sebastián Driussi), Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero (Kendry Páez), Ian Subiabre (Tomás Galván) y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Juan Pérez, Maurice Cova (Loureins Martínez), Matías Núñez, Edson Castillo (Dimas Meza); Joshuan Berríos (Edson Tortolero) y Eric Ramírez (Yohandry Orozco). DT: Daniel Farías.
Gol: ST, 21m. Driussi (R).
Árbitro: Kevin Ortega Pimentel.
Estadio: Monumental.