    15 de abril de 2026 - 21:43

    River ganó con lo justo a Carabobo y es líder del grupo H

    Por la Copa Sudamericana, River derrotó 1-0 a Carabobo con gol de Driussi y quedó puntero del Grupo H en el Monumental.

    River Plate se impone en la Copa Sudamericana con gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo.

    River Plate se impone en la Copa Sudamericana con gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo.

    River Plate ya juega ante Carabobo por la Copa Sudamericana en el Monumental.

    River Plate ya juega ante Carabobo por la Copa Sudamericana en el Monumental.

    En una noche cargada de tensión en la Copa Sudamericana, River Plate consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante Carabobo en el Monumental y se trepó a lo más alto del Grupo H. El gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo le dio aire a un equipo que venía siendo cuestionado por su rendimiento.

    El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró dos caras bien marcadas. En el primer tiempo fue impreciso, sin profundidad y se fue al descanso bajo silbidos, tras generar pocas situaciones claras y sufrir algunos avances del conjunto venezolano.

    River en la Copa Sudamericana: reacción y triunfo clave

    En el complemento, el Millonario salió con otra actitud. Los ingresos de Sebastián Driussi y Tomás Galván le dieron mayor dinámica al ataque, aunque el equipo también sufrió un duro golpe: Juan Fernando Quintero debió salir lesionado, sumándose a la preocupación previa por Fausto Vera.

    El momento decisivo llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Driussi aprovechó una contra comandada por Kendry Páez y definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro.

    A partir de allí, River controló el desarrollo y defendió la ventaja con firmeza, aunque Carabobo intentó reaccionar en los minutos finales sin éxito.

    Síntesis

    River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña (Marcos Acuña); Fausto Vera (Aníbal Moreno), Kevin Castaño (Sebastián Driussi), Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero (Kendry Páez), Ian Subiabre (Tomás Galván) y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

    Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Juan Pérez, Maurice Cova (Loureins Martínez), Matías Núñez, Edson Castillo (Dimas Meza); Joshuan Berríos (Edson Tortolero) y Eric Ramírez (Yohandry Orozco). DT: Daniel Farías.

    Gol: ST, 21m. Driussi (R).

    Árbitro: Kevin Ortega Pimentel.

    Estadio: Monumental.

