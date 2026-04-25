River recibe a Aldosivi en busca de la recuperación tras la derrota en el superclásico: empatan 0-0

El equipo de Eduardo Coudet juega frente al Tiburón de Mar del Plata en el Monumental.

River recibirá este sábado a Aldosivi, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con una lista de convocados que dejó dos señales claras del momento que atraviesa el plantel: la nueva ausencia de Kevin Castaño y la aparición del juvenil Lucas Silva.

El entrenador Eduardo Coudet definió la nómina para enfrentar al equipo marplatense y volvió a prescindir de Castaño por segundo partido consecutivo, luego de que el colombiano tampoco estuviera citado en el Superclásico ante Boca.