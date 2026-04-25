    • 25 de abril de 2026 - 21:11

    River recibe a Aldosivi en busca de la recuperación tras la derrota en el superclásico: empatan 0-0

    El equipo de Eduardo Coudet juega frente al Tiburón de Mar del Plata en el Monumental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River recibirá este sábado a Aldosivi, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con una lista de convocados que dejó dos señales claras del momento que atraviesa el plantel: la nueva ausencia de Kevin Castaño y la aparición del juvenil Lucas Silva.

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    El entrenador Eduardo Coudet definió la nómina para enfrentar al equipo marplatense y volvió a prescindir de Castaño por segundo partido consecutivo, luego de que el colombiano tampoco estuviera citado en el Superclásico ante Boca.

    La posible formación de River para enfrentar a Aldosivi será con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

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