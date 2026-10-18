River vence 1-0 a Belgrano con gol de Galván al término del primer tiempo

El mediocampista marcó a los 48 minutos del primer tiempo con un remate desde afuera del área. Antes, Dóvalo había anulado una roja a Lisandro López.

Con un golazo de Galván, River se fue al descanso 1-0 ante Belgrano.

River se fue al descanso ganando 1-0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El gol llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Tomás Galván sacó un potente remate desde afuera del área y abrió el marcador a los 48 minutos.

El tanto apareció en tiempo adicional y le permitió al equipo de Leonardo Ponzio irse al entretiempo con ventaja después de un primer tiempo parejo y con una jugada polémica que había marcado buena parte del desarrollo.

A los 28 minutos, Lisandro López había recibido la tarjeta roja directa por una infracción sobre Ángel Correa, que se escapaba de frente al arco. Sin embargo, el árbitro Pablo Dóvalo revisó la acción y anuló la expulsión, por lo que Belgrano continuó con once jugadores.

River busca volver a zona de playoffs El Millonario llegó a Córdoba ubicado noveno en la Zona B con 17 puntos, fuera de los ocho lugares de clasificación. La victoria parcial le permite recuperar terreno en una fecha importante y sostener también sus chances en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2027.

Belgrano, por su parte, había llegado al encuentro con 22 puntos y tres victorias consecutivas, entre ellas el 2-0 frente a Racing en Avellaneda. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski intenta mantenerse entre los principales protagonistas de la zona.