La empresa contratada por la AFA para la despedida de Messi apuntó contra River por las fallas del homenaje

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una imagen inolvidable dentro de la cancha, con un gol y dos asistencias del capitán, pero un espectáculo que estuvo lejos de las expectativas fuera de ella . Dos días después del encuentro ante Benín, la productora Marketing Sports difundió un comunicado en el que explicó las dificultades que condicionaron el homenaje y apuntó contra River Plate por varias de las fallas registradas durante la noche.

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La empresa, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estuvo a cargo de los shows musicales de la previa, el entretiempo y el cierre, además del recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, la interpretación del Himno Nacional y el homenaje a Messi en el minuto 10 del partido. Sin embargo, los problemas de visibilidad, los cortes de sonido y los cambios en la puesta en escena opacaron varios de los momentos previstos para una noche histórica.

En su descargo, Marketing Sports sostuvo que la ausencia de la pantalla LED gigante del Monumental fue uno de los factores que condicionaron el evento . La estructura, inaugurada por River en noviembre de 2024, había sido retirada en el marco de las obras de ampliación y techado del estadio. La productora afirmó que propuso instalar una pantalla alternativa sobre el campo de juego, pero que el club no autorizó esa opción.

La empresa también señaló que no obtuvo el visto bueno para montar un escenario central. Por ese motivo, debió adaptar el espectáculo y ubicar las presentaciones musicales en sectores laterales, cerca de los bancos de suplentes. Esa modificación afectó la experiencia de buena parte de los más de 85.000 espectadores que asistieron al último partido de Messi con la camiseta argentina en el país : muchos escucharon a los artistas, pero no lograron distinguirlos con claridad entre los vallados y la cartelería publicitaria.

Uno de los momentos que más se esperaba era la presentación de Grupo Cali, una de las bandas de cumbia preferidas del capitán . La actuación incluía el reencuentro de Sergio Torres, exvocalista de la formación, con el histórico acordeonista Darío Zanco, en un homenaje preparado especialmente para el futbolista.

Sin embargo, Messi se retiró del campo junto a su esposa y sus hijos cuando comenzó la presentación, sin advertir prácticamente la presencia del grupo. Para colmo, la actuación no llegó a completar una canción: el sonido se interrumpió abruptamente.

Sobre ese episodio, Marketing Sports aseguró que la operación del sonido y la iluminación estaba a cargo del equipo técnico de River Plate, por lo que esas tareas quedaban fuera de su control directo. Según el comunicado, durante el primer tema de Grupo Cali se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el club, que impidió continuar con el homenaje.

La productora lamentó que el futbolista, su familia y los hinchas no pudieran disfrutar por completo de la despedida preparada. Hasta el momento, River no había respondido públicamente a las acusaciones.

Las explicaciones de la productora y las dudas que quedaron

El comunicado no hizo referencia al show de drones que también generó cuestionamientos, luego de que la exhibición comenzara con el logo de un patrocinador y mostrara una silueta de Messi pateando con la derecha.

Marketing Sports, propiedad de Mariano Camerota, trabaja desde hace tiempo con la AFA en partidos, premiaciones, sorteos de la Copa Argentina y otros eventos. También participó de la organización del recibimiento a los campeones del mundo tras la consagración en Qatar 2022 y estuvo detrás del Fan Fest dedicado a Messi en Ciudad Universitaria.

La organización de la despedida, sin embargo, arrastró dificultades incluso antes del partido. Hasta el lunes, en la sede de la AFA de la calle Viamonte todavía esperaban la versión definitiva del cronograma, que llegó con demoras y quedó sujeta a la aprobación del presidente de la entidad, Claudio Tapia.

La empresa asegura tener más de 20 años de experiencia en su sitio web, aunque su cuenta de Instagram fue creada en 2020 y reúne publicaciones vinculadas con actividades de la AFA.

La magnitud de la figura de Messi hacía difícil que cualquier homenaje estuviera a la altura de su trayectoria. Pero, más allá de las limitaciones y de las responsabilidades que ahora se cruzan entre la productora y River, la despedida dejó la sensación de que una noche irrepetible pudo haber tenido una puesta en escena mucho mejor.