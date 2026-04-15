    • 15 de abril de 2026 - 21:43

    River ya juega ante Carabobo en el Monumental: empatan 0-0

    River enfrenta a Carabobo en la Copa Sudamericana y ya está en juego en el Monumental, buscando su primer triunfo en el torneo.

    River Plate ya juega ante Carabobo por la Copa Sudamericana en el Monumental.

    River Plate ya juega ante Carabobo por la Copa Sudamericana en el Monumental.

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    En el marco de la Copa Sudamericana, River Plate ya enfrenta a Carabobo en el estadio Monumental desde las 21:30, en busca de su primera victoria en el certamen. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa un buen momento y quiere consolidarlo en la previa del Superclásico.

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    El partido comenzó con intensidad y, en los primeros minutos, fue Carabobo quien generó las situaciones más claras. En apenas cinco minutos del primer tiempo, el conjunto venezolano llegó con varios remates al arco que exigieron a la defensa millonaria.

    River vs Carabobo, en vivo por Copa Sudamericana

    A los 4 minutos del primer tiempo, Germán Pezzella fue amonestado tras cometer una infracción, en un arranque friccionado. El rival respondió con tiros de Jonathan Bilbao, Juan Pérez y Maurice Cova, que fueron contenidos por la defensa de River.

    El equipo argentino, por su parte, intentó asentarse con el correr de los minutos, apoyado en la conducción de Juan Fernando Quintero, quien luce la camiseta número 10 y es titular por primera vez en este ciclo.

    Un partido clave para River Plate

    El encuentro tiene una importancia especial para River, que busca sumar confianza en el plano internacional antes del choque ante Boca. Además, necesita sumar de a tres para acomodarse en su grupo de la Copa Sudamericana.

    El Monumental presenta un gran marco de público, acompañando a un equipo que intenta imponer condiciones ante un rival que arrancó mejor en los primeros minutos.

    Formaciones, árbitro y estadio

    River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

    Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Juan Pérez, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

    Árbitro: Kevin Ortega Pimentel.

    Estadio: Monumental (Buenos Aires).

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