Argentino de Ruta: La selección de San Juan no se baja y viaja a Río Cuarto

Después de las críticas y del rechazo del ambiente ciclista de San Juan y del país al cambio de escenario para el Argentino de Ruta que se disputará este fin de semana en Río Cuarto, Córdoba, la Federación Ciclista Sanjuanina a través de un comunicado ratificó la participación de los seleccionados de San Juan en el campeonato.
Pero no fue solo ese tema, la demora en la liquidación del subsidio que está autorizado por la Secretaría de Deportes puso en suspenso la presencia de San Juan en el Argentino pero luego el tema quedó resuelto y este jueves la delegación ya viajará a Río Cuarto.
Los ciclistas plantearon su inquietud a la presidenta de la FCS por lo que no estaba liquidado el subsidio de Deportes y Alejandra Perona les informó que está autorizado pero que recién la próxima semana se podrá efectivizar. Se tensó el ambiente, en especial con los hermanos Gerardo y Nicolás Tivani, pero luego se calmó todo y decidieron encarar el Argentino de la mejor manera.
El otro tema resuelto ya fue que en el arranque de esta semana, el anuncio de la modificación en el escenario del Campeonato Argentino de Ruta Río Cuarto 2026 no pasó desapercibido y encendió rápidamente el malestar entre los ciclistas. La determinación de disputar la competencia íntegramente en el autódromo de la ciudad cordobesa, dejando de lado los tradicionales recorridos en ruta abierta, fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte del pelotón.
“El Argentino de Ruta no puede correrse en un circuito cerrado, pierde su identidad”, es una de las frases que más se repite en el ambiente. Los ciclistas sostienen que el trazado en autódromo elimina factores determinantes como el terreno, el viento y las estrategias propias de una carrera en ruta, elementos que históricamente definieron a los campeones nacionales.
Además, varios corredores remarcan que el formato de vueltas —37 para Sub 23, 30 para Damas Elite y 48 para Varones Elite— podría transformar la prueba en una carrera más previsible y menos selectiva, favoreciendo otro tipo de desarrollo competitivo.
LAS DISTANCIAS
Varones Sub 23: 118,4 kilómetros (37 vueltas)
Damas Elite: 96 km (30 vueltas)
Varones Elite: 153,6 km (48 vueltas)
SELECCION DE LA FCS
Categoría Elite: Leonardo Cobarrubia, Rodrigo Díaz, Nicolás Tivani, Gerardo Tivani, Agustín Videla, Leandro Velardez, Rubén Ramos, Ángel Oropel, Kevin Castro, Cristian Domínguez.
Categoría Sub-23: Lisandro Bravo, Facundo Castro, Julián Díaz, Fabricio Sisterna, Máximo Gómez, Santiago Alé, Guillermo Castillo, Roberto Rodrigo, Alejo Riofrío y Ramiro Pérez.
Categoría Damas: Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre, Abril Cabdevila, Pilar Amarfil, Delfina Dibella, Agustina Bravo y Samara Medrano.
Categoría Paraciclismo: María José Quiroga, Gabriela Roja (guía), Maximiliano Pérez, Néstor Quinteros (guía), Ángel Rodríguez, Eduardo Navarro, Alfredo Tejada, Roberto Olmedo, Joel Galván, María Sergo, David Maldonado, Santiago Valdebenitez, Ricardo Cabaña, Sebastián Fernández de Cieza, Braian Guajardo y Enzo Delgado.