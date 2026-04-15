Argentino de Ruta: La selección de San Juan no se baja y viaja a Río Cuarto

El cambio de escenario y retrasos económicos generaron inconvenientes pero la FCS confirmó la presencia sanjuanina en el Argentino de Ruta.

Presencia. San Juan estará en Río Cuarto después de resolver los problemas que se generaron en la previa al viaje a Río Cuarto.

Después de las críticas y del rechazo del ambiente ciclista de San Juan y del país al cambio de escenario para el Argentino de Ruta que se disputará este fin de semana en Río Cuarto, Córdoba, la Federación Ciclista Sanjuanina a través de un comunicado ratificó la participación de los seleccionados de San Juan en el campeonato.

Pero no fue solo ese tema, la demora en la liquidación del subsidio que está autorizado por la Secretaría de Deportes puso en suspenso la presencia de San Juan en el Argentino pero luego el tema quedó resuelto y este jueves la delegación ya viajará a Río Cuarto.

Los ciclistas plantearon su inquietud a la presidenta de la FCS por lo que no estaba liquidado el subsidio de Deportes y Alejandra Perona les informó que está autorizado pero que recién la próxima semana se podrá efectivizar. Se tensó el ambiente, en especial con los hermanos Gerardo y Nicolás Tivani, pero luego se calmó todo y decidieron encarar el Argentino de la mejor manera.

El otro tema resuelto ya fue que en el arranque de esta semana, el anuncio de la modificación en el escenario del Campeonato Argentino de Ruta Río Cuarto 2026 no pasó desapercibido y encendió rápidamente el malestar entre los ciclistas. La determinación de disputar la competencia íntegramente en el autódromo de la ciudad cordobesa, dejando de lado los tradicionales recorridos en ruta abierta, fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte del pelotón.

“El Argentino de Ruta no puede correrse en un circuito cerrado, pierde su identidad”, es una de las frases que más se repite en el ambiente. Los ciclistas sostienen que el trazado en autódromo elimina factores determinantes como el terreno, el viento y las estrategias propias de una carrera en ruta, elementos que históricamente definieron a los campeones nacionales.