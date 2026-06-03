La patinadora sanjuanina Sara Toia hizo historia: ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Italia

La patinadora sanjuanina Sara Toia volvió a dejar su huella en el deporte internacional al consagrarse subcampeona en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, disputada en Italia. La representante del seleccionado argentino y del Fantasías Club logró una sobresaliente actuación frente a las mejores exponentes del mundo y se quedó con la medalla de plata en la categoría Youth Ladies.

El logro fue posible gracias a una destacada presentación técnica y artística que le permitió sumar 115,02 puntos y ubicarse en el segundo lugar de la clasificación general, confirmando su crecimiento dentro de la élite del patinaje mundial.

La campeona fue la italiana Ludovica Sarah Vecchi, quien obtuvo 117,88 puntos , mientras que el tercer puesto quedó en manos de su compatriota Ersilia Porciello, con 113,31 unidades. La escasa diferencia entre las tres competidoras reflejó el altísimo nivel de una final que reunió a las mejores patinadoras juveniles del planeta.

El subcampeonato representa uno de los logros más importantes en la carrera de la deportista sanjuanina y vuelve a posicionar a San Juan como una de las principales potencias del patinaje artístico argentino.

El resultado alcanzado en Italia es el reflejo de años de entrenamiento, sacrificio y dedicación. Además, consolida a Sara Toia como una de las máximas referentes del patinaje artístico nacional y ratifica el prestigio que el deporte sobre ruedas sanjuanino ha construido a lo largo de las últimas décadas.

Con la medalla de plata colgada al cuello, la joven deportista volvió a escribir una página destacada para el deporte argentino, llevando los colores nacionales al podio de una de las competencias más importantes del calendario internacional y demostrando que el talento sanjuanino sigue brillando en los escenarios más exigentes del mundo.