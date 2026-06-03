Torneo Santa Lucía de Judo en el camping de Don Bosco

Este sábado, desde las 10, Santa Lucía albergará el Torneo Interprovincial fiscalizado por la Federación Sanjuanina.

Santa Lucía. El Portal de San Juan será la sede del Torneo Interprovincial de Judo este sábado.

Compartir







Llega una cita interprovincial para el Judo de la región ya que este sábado, desde las 10, en el Camping de Don Bosco, en Ruta 20 K-3, se realizará el Torneo Santa Lucía que tiene organización conjunta de varias entidades. Un certamen que tiene éxito asegurado y que convocará a los mejores de Cuyo.

La Escuela de Judo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Escuela de la Unión Vecinal del Barrio Kennedy y la Municipalidad de Santa Lucía se abocaron a la organización de este certamen que tendrá gran nivel competitivo y una asistencia más que importante.

Se espera la participación de más de 150 judokas de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

Las categorías, con sus respectivas divisiones de peso, masculino y femenina, serán las siguientes: Microbios hasta 5 años, Prepromocionales 6 y 7 años, Promocionales 9 y 10 años, Juveniles 11, 12, 13 y 14 años, Cadetes Sub 18, Juniors Sub 21, Senior y Adultos.

Las inscripciones aún se encuentran disponibles y podrán realizarse con el Prof. Luis Meritello: [email protected] o en el teléfono 264-5023030.