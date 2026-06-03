    • 3 de junio de 2026 - 17:44

    Colón Junior y un logro histórico: duplicó la capacidad lumínica con nuevas luces LED y proyecta más obras

    La inversión fue posible gracias al aporte de socios de Colón Junior y al alquiler de sus instalaciones para shows.

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    Colón Junior instaló las nuevas luminarias en su estadio. 

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    Por Vanessa Chaparro

    Club Atlético Colón Junior concretó una importante mejora en su infraestructura deportiva al completar la instalación de nuevas luminarias LED que permitieron duplicar la capacidad lumínica de su campo de juego, un logro histórico para el club, pero no solo eso, su presidente adelantó que continuarán las obras.

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    El avance beneficiará no solo a los planteles competitivos sino también a las divisiones formativas de la institución.

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    La obra incluyó la colocación de seis luminarias LED de 400 y 600 watts que se sumaron al sistema ya existente, aumentando el doble la iluminación de la cancha principal. Además, se instalaron nuevos artefactos LED de 300 watts en el sector del parque, donde habitualmente realizan trabajos físicos los jugadores juveniles.

    Desde la institución destacaron que el proyecto pudo concretarse gracias al aporte de socios, colaboradores y empresas que acompañaron la iniciativa. Entre ellos, el club agradeció especialmente a Franco Benedetti, de CUYOSTAR SA, y a todas las personas que participan activamente en la generación de recursos para sostener el crecimiento de la entidad.

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    El alquiler del estadio para shows fue clave

    Una de las fuentes de financiamiento para estas obras fue el alquiler del predio deportivo para la realización de espectáculos. Semanas atrás, el estadio recibió la presentación de la cantante cuartetera Eugenia Quevedo y este sábado será escenario de un show de El Loco Amato.

    El presidente del club, Gerardo Iturrieta, celebró la concreción de la obra y adelantó nuevos proyectos. "Para nosotros es un logro que le permite seguir creciendo a nuestro club. Se seguirán agregando luminarias, así damos más eficiencia y comodidad al trabajo de nuestros jugadores de inferiores y escuela de fútbol. El mes próximo se agregarán y repararán sectores de la iluminación de la cancha de hockey", expresó.

    La mejora llega en un momento de gran protagonismo deportivo para la institución. En el plano futbolístico, Colón Junior atraviesa una destacada campaña y este domingo disputará una de las semifinales del torneo local frente a Minero, en cancha de Atenas.

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