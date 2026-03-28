Rossi hizo la pole en el Turismo Carretera y Martínez quedó en un expectante puesto 12

El Turismo Carretera en Neuquén vive un fin de semana clave con la tercera fecha del campeonato 2026 en el autódromo de Centenario. En clasificación, Matías Rossi marcó la pole position , mientras que el sanjuanino Tobías Martínez se ubicó en un expectante puesto 12 y apuesta a remontar.

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Rossi, a bordo de un Toyota Camry, marcó un tiempo de 1:27.035 y logró su pole número 40 , cortando una racha de tres años sin liderar una clasificación. Detrás se ubicaron Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma, en un top 3 multimarca.

En ese contexto, el foco sanjuanino está puesto en Tobías Martínez. El piloto se ubicó en el puesto 12 de la clasificación , con un mejor registro de 1:27.774, a 0.739 de la punta, dentro de un pelotón muy competitivo y apretado.

El sistema de competencia del Turismo Carretera establece que la clasificación ordena la grilla para las tres series del domingo , que son carreras cortas donde los mejores tiempos parten adelante. Los resultados de esas series definirán luego la grilla de la final.

En este esquema, Martínez partirá el domingo cuarto en la tercera serie (10.55hs a 11.05hs) y buscará avanzar posiciones en su serie para largar más adelante en la final , que comenzará a las 14. Los puestos de largada son clave en un circuito como Centenario, donde los sobrepasos suelen ser complejos.

El rendimiento del sanjuanino lo deja en una posición expectante. Quedó a menos de ocho décimas de la pole, lo que refleja la paridad de la categoría y mantiene intactas sus chances de protagonismo en la jornada decisiva.

Por su parte, Rossi llega fortalecido tras romper una larga sequía. El piloto no lograba una pole desde 2023 y ahora vuelve a mostrarse competitivo, en una temporada que aparece muy cambiante, tal como él mismo reconoció.

De cara al domingo, toda la atención estará puesta en las series y la final. Martínez buscará capitalizar cada oportunidad para meterse entre los protagonistas, mientras que Rossi intentará transformar la pole en victoria en una fecha clave del campeonato.