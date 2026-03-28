    • 28 de marzo de 2026 - 18:11

    Rossi hizo la pole en el Turismo Carretera y Martínez quedó en un expectante puesto 12

    El Turismo Carretera disputa su tercera fecha en Neuquén. Rossi se quedó con la pole y Tobías Martínez buscará avanzar en series y final.

    El Turismo Carretera en Neuquén mostró una clasificación ajustada con Tobías Martínez buscando avanzar. &nbsp;

    El Turismo Carretera en Neuquén mostró una clasificación ajustada con Tobías Martínez buscando avanzar.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Turismo Carretera en Neuquén vive un fin de semana clave con la tercera fecha del campeonato 2026 en el autódromo de Centenario. En clasificación, Matías Rossi marcó la pole position, mientras que el sanjuanino Tobías Martínez se ubicó en un expectante puesto 12 y apuesta a remontar.

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    Rossi, a bordo de un Toyota Camry, marcó un tiempo de 1:27.035 y logró su pole número 40, cortando una racha de tres años sin liderar una clasificación. Detrás se ubicaron Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma, en un top 3 multimarca.

    Turismo Carretera en Neuquén y el desafío de Martínez

    En ese contexto, el foco sanjuanino está puesto en Tobías Martínez. El piloto se ubicó en el puesto 12 de la clasificación, con un mejor registro de 1:27.774, a 0.739 de la punta, dentro de un pelotón muy competitivo y apretado.

    El sistema de competencia del Turismo Carretera establece que la clasificación ordena la grilla para las tres series del domingo, que son carreras cortas donde los mejores tiempos parten adelante. Los resultados de esas series definirán luego la grilla de la final.

    En este esquema, Martínez partirá el domingo cuarto en la tercera serie (10.55hs a 11.05hs) y buscará avanzar posiciones en su serie para largar más adelante en la final, que comenzará a las 14. Los puestos de largada son clave en un circuito como Centenario, donde los sobrepasos suelen ser complejos.

    El rendimiento del sanjuanino lo deja en una posición expectante. Quedó a menos de ocho décimas de la pole, lo que refleja la paridad de la categoría y mantiene intactas sus chances de protagonismo en la jornada decisiva.

    Por su parte, Rossi llega fortalecido tras romper una larga sequía. El piloto no lograba una pole desde 2023 y ahora vuelve a mostrarse competitivo, en una temporada que aparece muy cambiante, tal como él mismo reconoció.

    De cara al domingo, toda la atención estará puesta en las series y la final. Martínez buscará capitalizar cada oportunidad para meterse entre los protagonistas, mientras que Rossi intentará transformar la pole en victoria en una fecha clave del campeonato.

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    Pos Piloto Vueltas Mejor vuelta
    1 117 Rossi Matías 3 1:27.035
    2 157 De Benedictis Juan B 5 1:27.209
    3 14 Ledesma Christian 3 1:27.213
    4 95 Landa Marcos 3 1:27.288
    5 256 Fritzler Otto 3 1:27.296
    6 119 Palazzo Hernán 3 1:27.427
    7 6 Trucco Juan Martín 3 1:27.508
    8 53 Catalán Magni Juan Tomás 3 1:27.555
    9 86 Fain Ignacio 3 1:27.740
    10 141 Barrio Jorge 3 1:27.756
    11 1 Canapino Agustín 4 1:27.760
    12 107 Martínez Tobías 4 1:27.774
    13 4 Todino Germán 3 1:27.852
    14 101 Castellano Jonatan 3 1:27.879
    15 110 Azar Diego 3 1:27.881
    16 133 Aguirre Valentín 3 1:27.913

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