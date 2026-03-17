    • 17 de marzo de 2026 - 17:38

    Rugby: Argentina acelera su candidatura para el Mundial 2035 con respaldo internacional

    La candidatura al Mundial 2035 toma impulso con la visita clave de World Rugby y un proyecto regional que integra a Sudamérica.

    Avanza la candidatura al Mundial 2035 con respaldo internacional y visión regional.

    Avanza la candidatura al Mundial 2035 con respaldo internacional y visión regional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un paso clave para el deporte, la candidatura al Mundial de rugby 2035 de la Argentina suma respaldo internacional con la visita del CEO de World Rugby. El país avanza con un proyecto estratégico regional junto a Sudamérica Rugby, consolidando su aspiración de ser sede del máximo evento.

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    El encuentro central se desarrollará en Buenos Aires, donde autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR) recibirán a Alan Gilpin para profundizar el análisis de viabilidad. La iniciativa busca posicionar a la región como protagonista, integrando a Brasil, Chile y Uruguay en una propuesta conjunta.

    Mundial 2035: un proyecto regional con ambición global

    La estrategia impulsada por la UAR apunta a consolidar un modelo federal y sustentable. Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, remarcó que el proyecto “trasciende fronteras” y busca reflejar el crecimiento del rugby en todo el continente. La presencia de Gilpin permitirá evaluar aspectos técnicos y organizativos fundamentales.

    Además, participarán referentes clave como Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby, junto a autoridades como Félix Páez Molina y Sol Iglesias. Este equipo lidera el desarrollo de una propuesta que pretende dejar un legado duradero en infraestructura, formación y expansión del deporte.

    El proyecto no solo busca albergar el torneo, sino también potenciar el crecimiento del rugby en Sudamérica. La integración regional aparece como uno de los pilares, con el objetivo de mostrar una identidad común y competitiva frente a otras candidaturas globales.

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