Sampaoli, a un paso de Talleres: el ex DT de la Selección cumpliría un viejo anhelo en el fútbol argentino

El entrenador negocia su llegada al club cordobés para reemplazar a Carlos Tevez.

Jorge Sampaoli está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba y cumplir así uno de los desafíos que aún tenía pendientes en su extensa carrera: dirigir en la Primera División del fútbol argentino.

Según trascendió, el ex técnico de la Selección Argentina llegó a Córdoba y mantuvo reuniones con la dirigencia albiazul para avanzar en las negociaciones que lo convertirían en el sucesor de Carlos Tevez. Las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada y existe optimismo respecto de un acuerdo.

La posible llegada del casildense genera expectativa porque, pese a su extensa trayectoria internacional, nunca estuvo al frente de un equipo de Primera División en Argentina. Su carrera como entrenador se desarrolló principalmente en Perú, Chile, España, Francia y Brasil, además de sus pasos por las selecciones de Chile y Argentina.

Sampaoli viene de quedar desvinculado de Atlético Mineiro a comienzos de este año y desde entonces permanecía sin club.

En Talleres buscan iniciar una nueva etapa deportiva luego de la salida de Tevez y consideran que el estilo ofensivo y la experiencia internacional del entrenador encajan con el proyecto que pretende impulsar la institución cordobesa.