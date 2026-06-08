    • 8 de junio de 2026 - 17:28

    San Juan es sede del Campeonato Nacional de Cadetes B de Hándbol

    La provincia de San Juan alberga al torneo en el que competirán más de 700 deportistas en tres estadios y estará representada por cinco equipos.

    Futuro. El mejor hándbol del país compite en San Juan en el Nacional de Cadetes a lo largo de toda la semana.

    Futuro. El mejor hándbol del país compite en San Juan en el Nacional de Cadetes a lo largo de toda la semana.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la sala de Prensa Dante Pantuso, del Estadio Aldo Cantoni, fue presentado el Campeonato Nacional de Cadetes B de Hándbol con San Juan como gran epicentro de este deporte en el país. La competencia comenzó este lunes y se prolongará hasta el sábado 13 de junio, reuniendo 32 equipos provenientes de distintas regiones del país (10 provincias).

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    El certamen contará con la participación de más de 700 deportistas, entre ellos cinco equipos representantes de la provincia.

    El certamen será organizado por la Federación Sanjuanina de Balonmano, con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y la Agencia Deporte San Juan .

    La competencia se desarrollará en tres escenarios deportivos. La Cancha Nº 1 estará ubicada en el Estadio Aldo Cantoni, la Cancha Nº 2 funcionará en el Estadio Marcelo García y la Cancha Nº 3 tendrá como sede el gimnasio Norberto Ambrosini (UNSJ).

    Con este importante evento nacional, San Juan vuelve a consolidarse como sede de competencias deportivas de relevancia, recibiendo a cientos de deportistas, entrenadores y acompañantes durante una semana de intensa actividad deportiva.

    CADETES DAMAS B 2026

    Zona A: E M Patagones (Río Negro), Chaco For Ever (Chaco), Gran Rosario (Santa Fe),

    San Lorenzo de Russell (Mendoza)

    Zona B: UBA (Metropolitana); Centenario (Neuquén); San Juan Vial (San Juan); UN Cuyo (Mendoza)

    Zona C: Municipalidad de Montecristo (Córdoba); Mendoza de Regatas (Mendoza); Argentinos Juniors (Metropolitana); Universidad Nacional San Juan (San Juan)

    Zona D: Club Atlético Lanús (Metropolitana); Tupungato (Mendoza); Jockey Club (Córdoba); Ferrocarril Carril (Entre Ríos)

    CADETES CABALLEROS B 2026

    Zona A: ETIEC (Mendoza); Municipalidad de Pocito (San Juan); CEDEP – Club de Pescadores (Mendoza); Argentinos Juniors (Metropolitana)

    Zona B: Chos Malal (Neuquén); Petroquímica (Chubut); Club San Roque (Chaco); Vélez Sarsfield (FMB)

    Zona C: Atlético Platense (Metropolitana); CEF N°1 (Neuquén); Defensa Tandil (Tandil)

    San Juan Vial (San Juan)

    Zona D: Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba); Escuela Municipal de Patagones (Río Negro); San Fernando (Metropolitana); Universidad Nacional San Juan (San Juan).

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