San Juan es sede del Campeonato Nacional de Cadetes B de Hándbol

La provincia de San Juan alberga al torneo en el que competirán más de 700 deportistas en tres estadios y estará representada por cinco equipos.

Futuro. El mejor hándbol del país compite en San Juan en el Nacional de Cadetes a lo largo de toda la semana.

En la sala de Prensa Dante Pantuso, del Estadio Aldo Cantoni, fue presentado el Campeonato Nacional de Cadetes B de Hándbol con San Juan como gran epicentro de este deporte en el país. La competencia comenzó este lunes y se prolongará hasta el sábado 13 de junio, reuniendo 32 equipos provenientes de distintas regiones del país (10 provincias).

El certamen contará con la participación de más de 700 deportistas, entre ellos cinco equipos representantes de la provincia.

El certamen será organizado por la Federación Sanjuanina de Balonmano, con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y la Agencia Deporte San Juan .

La competencia se desarrollará en tres escenarios deportivos. La Cancha Nº 1 estará ubicada en el Estadio Aldo Cantoni, la Cancha Nº 2 funcionará en el Estadio Marcelo García y la Cancha Nº 3 tendrá como sede el gimnasio Norberto Ambrosini (UNSJ).

Con este importante evento nacional, San Juan vuelve a consolidarse como sede de competencias deportivas de relevancia, recibiendo a cientos de deportistas, entrenadores y acompañantes durante una semana de intensa actividad deportiva.