San Juan será epicentro del Torneo Nacional de Hockey Subacuático con presencia de la Selección Argentina

San Juan se prepara para recibir en junio a los mejores exponentes del hockey subacuático argentino que llegarán en el marco del segundo Torneo Nacional, categoría Elite Masculino y Femenino. El certamen reunirá a equipos de diferentes provincias y tendrá como escenario el natatorio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), considerado uno de los más aptos del país para la práctica del deporte.

La Magistratura abrió un concurso para cubrir otras tres vacantes en la Justicia sanjuanina: los plazos y la documentación

Se prevé la llegada de delegaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Luis y, posiblemente, Neuquén, siendo un punto de encuentro para los principales polos de desarrollo del hockey subacuático nacional. Algunas de estas provincias cuentan con cuatro o cinco equipos en actividad, lo que garantiza un nivel competitivo de excelencia.

“Es la competencia más importante que se hace en el país. Como tenemos una de las mejores piletas para jugar al hockey subacuático, hay mucho interés en venir a competir y ganar experiencia” , explicó Gabriel Álvarez, referente de la disciplina en la UNSJ.

Una oportunidad para acercar nuevos jugadores

Más allá de la competencia, desde la casa de altos estudios consideran que el torneo será una oportunidad para difundir una disciplina poco conocida pero con múltiples beneficios. “Lo que más nos interesa es darle vida a este deporte y que muchos chicos y chicas se acerquen. Es una actividad de bajo impacto, que combina el trabajo en equipo con un importante desarrollo cardiovascular y respiratorio. Además, es muy divertida”, señaló Álvarez.

image

La escuela recibe jóvenes desde los 12 años, con el único requisito de saber nadar y contar con apto médico. Incluso, la institución facilita el equipamiento necesario para quienes desean iniciarse.

image

El Torneo Nacional se realizará el 20 y 21 de junio a partir de las 9 de la mañana y será con entrada libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá acercarse a observar de cerca una disciplina que combina técnica, estrategia y destreza física bajo el agua. Para los sanjuaninos, será una oportunidad única de ver en acción a algunos de los mejores jugadores del país y de conocer un deporte que busca seguir creciendo desde la provincia hacia todo el territorio nacional.

La selección argentina aprovechará el Nacional en la previa al Mundial de Turquía

El Torneo Nacional de Hockey Subacuático en San Juan tendrá un atractivo adicional: la presencia de integrantes de la Selección Argentina, que en el marco de la competencia desarrollarán entrenamientos de cara al Mundial que se disputará próximamente en Turquía.

Para muchos deportistas, el certamen será una oportunidad de medirse con referentes nacionales que integran el seleccionado y conocer de cerca las exigencias de la disciplina en su máximo nivel.

Según explicó Gabriel Álvarez, el interés de los equipos por participar en el torneo está vinculado no solo a la calidad de las instalaciones sanjuaninas, sino también a la posibilidad de compartir la competencia con jugadores que representan al país en el plano internacional.

image

La preparación del combinado nacional en San Juan representa además un reconocimiento al crecimiento que viene experimentando la disciplina en la provincia. Aunque el equipo local todavía no cuenta con representantes en la categoría élite de la selección debido a su reciente reorganización, la experiencia de convivir y competir con los mejores jugadores argentinos será un impulso para el desarrollo de las nuevas generaciones.