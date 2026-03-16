San Lorenzo sufrió una dura goleada ante Defensa y el sanjuanino Ladstatter fue expulsado

San Lorenzo sufrió una dura derrota 5-2 ante Defensa y Justicia en el estadio Pedro Bidegain, por la 11ma fecha del Torneo Apertura 2026 . El equipo de Boedo fue superado durante gran parte del partido y terminó golpeado en su lucha por mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

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El conjunto visitante fue ampliamente superior en momentos clave del encuentro y aprovechó los errores defensivos del Ciclón para construir una goleada que generó malestar en el público local. Los dos sanjuaninos en cancha se fueron con las ensaciones opuestas. El volante crativo del Halcón, Rubén Botta, tuvo activa participación en el equipo que resultó goleador. En tanto que el delantero del Ciclón Agustín Ladstatter vui la tarjeta roja además de vivir la dura derrota.

Defensa y Justicia golpeó rápido en el partido con el gol de Elías Pereyra apenas comenzado el encuentro y amplió la ventaja antes del descanso con un tanto de Juan Gutiérrez .

En el complemento, el Halcón terminó de liquidar la historia con las conquistas de Aarón Molinas, Agustín Hausch y David Barbona , mientras que Rodrigo Auzmendi marcó un doblete para San Lorenzo, que no alcanzó para cambiar la historia.

El resultado final fue 5-2 para Defensa y Justicia , en un partido que dejó al equipo azulgrana muy cuestionado por su rendimiento defensivo.

Un partido que se descontroló en el segundo tiempo

San Lorenzo intentó reaccionar durante el complemento, pero el partido se complicó todavía más cuando Agustín Ladstatter fue expulsado, lo que dejó al equipo con diez jugadores en un momento clave del encuentro.

Con un hombre menos y obligado a ir al ataque, el Ciclón quedó expuesto atrás y Defensa y Justicia aprovechó los espacios para ampliar la diferencia.

Cómo queda San Lorenzo en el torneo

La derrota dejó a San Lorenzo con 13 puntos en el Torneo Apertura, en una zona muy pareja de la Liga Profesional, donde varios equipos pelean por los primeros lugares de la tabla.

El equipo venía de empatar 1-1 frente a Boca Juniors en la fecha anterior y buscaba un triunfo que lo acomodara en la pelea, pero la goleada sufrida complica su panorama en el campeonato.

Ahora el conjunto azulgrana deberá dar vuelta la página rápidamente para no perder terreno en la tabla