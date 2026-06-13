    • 13 de junio de 2026 - 18:53

    San Martín de San Juan visita a Gimnasia de Jujuy: hora, formaciones y dónde ver en vivo el partido por la Primera Nacional

    El Verdinegro vuelve a jugar tras la suspensión del encuentro ante Nueva Chicago y este sábado enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional 2026. Conocé el horario, las probables formaciones y cómo verlo en vivo.

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    El fútbol ofrece una rápida oportunidad de revancha y San Martín de San Juan intentará aprovecharla. Tras el escandaloso episodio ocurrido el pasado 6 de junio en el estadio Hilario Sánchez, donde el partido frente a Nueva Chicago fue suspendido en el entretiempo por la agresión con un petardo al arquero visitante Facundo Masuero, el Verdinegro volverá a salir a la cancha con la mira puesta exclusivamente en lo deportivo.

    El conjunto sanjuanino visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional 2026, en un encuentro clave para sus aspiraciones de acercarse a los puestos de Reducido.

    San Martín suma 20 puntos y necesita un triunfo fuera de casa para recuperar terreno en la tabla y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Del otro lado estará un rival que atraviesa un gran presente.

    Gimnasia llega en alza y quiere hacerse fuerte en casa

    El Lobo jujeño acumula 27 unidades y se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la Zona B, a solo tres puntos de la cima. Además, volverá a jugar ante su público después de cuatro fechas consecutivas actuando como visitante.

    El entrenador Hernán Pellerano adelantó durante la semana que su equipo saldrá a buscar la victoria desde el inicio para seguir prendido en la pelea por el ascenso.

    Probables formaciones

    San Martín de San Juan

    Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Agustín Sienra, Leonel Álvarez; Nicolás Pelaitay, Santiago López García, Sebastián Jaurena, Maximiliano Casa; Tomás Fernández y Federico González.

    Gimnasia y Esgrima de Jujuy

    Alan Sosa; Diego López, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi, Emiliano Endrizzi; Jorge Juárez, Hugo Soria, Axel Abet; Francisco Molina, Mauro Albertengo y Cristian Menéndez.

    Datos del partido

    • Fecha: sábado 13 de junio de 2026
    • Hora: 20:00
    • Estadio: 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy
    • Árbitro: Fabrizio Llobet
    • Asistentes: Iván Núñez y Manuel Sánchez

    Dónde ver en vivo Gimnasia de Jujuy vs San Martín

    Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de la plataforma oficial de streaming de la Primera Nacional. El partido será transmitido en vivo por LPF Play, tanto mediante su aplicación para dispositivos móviles como desde su sitio web.

    Para San Martín será una prueba exigente en una cancha siempre complicada y ante uno de los protagonistas del campeonato. El Verdinegro necesita sumar para dejar atrás una semana marcada por la polémica y volver a enfocarse en el objetivo de pelear por el ascenso.

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