Con la frente en alto: Urquiza cerró su participación en la Liga Federal

Tras ganar el primer juego en San Juan y perder el segundo en Córdoba , Las Panteras no pudieron sostener la paridad en el duelo decisivo y cerraron una destacada campaña en la tercera categoría del básquet argentino. Más allá de la eliminación, Urquiza cerró una participación que dejó aspectos positivos para destacar.

El conjunto dirigido por Sergio Cabañas fue creciendo a lo largo de la temporada, logró consolidar una identidad de juego basada en la intensidad defensiva y el aporte colectivo, y se convirtió en uno de los protagonistas de la Conferencia Centro “A”. Con un plantel que combinó experiencia y juventud, el elenco sanjuanino compitió de igual a igual ante rivales de jerarquía y alcanzó los playoffs, instancia en la que estuvo a un partido de avanzar al primer cruce de la Zona Centro. Si bien el desenlace no fue el esperado, la campaña dejó una base sólida sobre la cual construir los próximos desafíos deportivos del Club de la calle Cortínez.

Urquiza y Sparta de Villa María se enfrentaron este jueves por el tercer encuentro de la serie de playoffs de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal. La llave llegó igualada 1-1 luego de que el conjunto sanjuanino se impusiera en el primer juego como local por 83 a 74, mientras que los cordobeses empataron la serie al quedarse con el segundo partido por 64 a 58 en Villa María.

El duelo comenzó con una marcada paridad. Emanuel Cabañas y Santiago Nesman fueron los encargados de conducir las ofensivas de Urquiza, mientras que Abel Baudino lideró las acciones del conjunto cordobés. Con propuestas ofensivas efectivas de ambos lados, el primer cuarto fue punto a punto y sin que ninguno lograra establecer diferencias.

Algunas pérdidas de balón del elenco sanjuanino le permitieron a Sparta encontrar espacios y generar presión sobre el marcador. Pero Urquiza respondió a tiempo con el aporte de Pedro Amorós, mientras que el ingreso de Federico Bustos le otorgó mayor solidez y variantes en ataque. Cuando el parcial llegaba a su fin, Stefano Bachiochi apareció con una bandeja en la última posesión para decretar el empate en 15.

En el segundo cuarto, Sparta volvió a tomar una mínima ventaja apoyado en su trabajo cerca del aro. Urquiza se mantuvo en partido y encontró respuestas en Facundo Bustos, quien impulsó la reacción del equipo sanjuanino, mientras que un triple de Santiago Nesman permitió que los dirigidos por Sergio Cabañas pasaran al frente y construyeran una diferencia de una docena de puntos.

Los cordobeses no tardaron en responder y fueron recortando la distancia a través de un ordenado trabajo de Bachiochi en la zona pintada. En un cierre intenso y de posesiones muy disputadas, Abel Aristimuño aprovechó sus oportunidades desde la línea de tiros libres para dejar a Sparta a solo un punto. De esta manera, Urquiza se marchó al descanso largo con una ajustada ventaja de 32 a 31 en un encuentro que mantenía intacta la incertidumbre por la clasificación.

REMONTADA DE SPARTA

Tras el descanso largo, el encuentro mantuvo la intensidad que había caracterizado a la primera mitad. En Sparta, Abel Baudino y Stefano Bachiochi fueron los principales goleadores y encabezaron la remontada del conjunto cordobés, que logró revertir la mínima desventaja con la que había llegado al entretiempo.

Urquiza encontró respuestas en Fabricio y Emanuel Cabañas, quebrando la firme defensa local y sostener a su equipo en partido. Pero el elenco villamariense consiguió imponer su ritmo en los minutos finales del parcial y pasó al frente en el marcador en 45 – 43.

En el último cuarto, Sparta elevó la intensidad defensiva y obligó a Urquiza a jugar bajo presión. La acumulación de faltas comenzó a convertirse en un problema para el conjunto sanjuanino, que llegó a los minutos decisivos con Gonzalo Bustos, Fabricio Cabañas y Pedro Amorós condicionados con cuatro infracciones cada uno.

Los cinco minutos finales se disputaron con una tensión propia de una serie eliminatoria. La salida de Gonzalo Bustos por acumulación de faltas significó una baja sensible para Urquiza, que perdió una de sus principales pilares en el perímetro. Del otro lado, Sparta endureció aún más su defensa, complicando cada intento ofensivo de los dirigidos por Sergio Cabañas.

Mientras el conjunto sanjuanino buscaba mantenerse en juego, Marco Ceppo apareció en momentos clave para ampliar la diferencia y darle aire a los cordobeses. Con el marcador a su favor, Sparta manejó la posesión en el cierre del encuentro y sostuvo la ventaja ante los intentos de reacción de Urquiza.

Sin encontrar la efectividad necesaria para revertir la situación, el elenco sanjuanino vio cómo se consumían los segundos finales. El triunfo quedó en manos de Sparta por 66 a 54, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia de la Liga Federal y puso fin a la destacada campaña de Urquiza, que logró mostrar una de sus mejores versiones a lo largo del certamen.