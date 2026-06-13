La odisea de Marcos Senesi para llegar a la Selección Argentina: demoras, desperfectos y una valija perdida

La convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 estuvo acompañada por una verdadera odisea antes de sumarse al plantel de Lionel Scaloni . El defensor, llamado de urgencia tras la lesión de Leonardo Balerdi, atravesó una serie de inconvenientes durante su viaje hacia Kansas City, donde concentra el seleccionado nacional.

El zaguero de 29 años, que se encontraba de vacaciones en Ibiza cuando recibió el llamado del cuerpo técnico, emprendió rápidamente el viaje para incorporarse al grupo . Sin embargo, el trayecto estuvo lejos de ser sencillo .

El futbolista realizó una escala en Frankfurt, Alemania, y desde allí tomó un vuelo hacia Chicago. Fue precisamente en esa ciudad donde comenzaron los problemas . Cuando ya se encontraba a bordo del avión que debía trasladarlo a Kansas City, los pasajeros fueron informados de desperfectos mecánicos en la aeronave y obligados a descender mientras se realizaban las reparaciones correspondientes.

La situación provocó una demora de aproximadamente dos horas, alterando por completo el cronograma previsto para su llegada a la concentración argentina.

Como consecuencia de ese retraso, Senesi arribó al hotel de la Selección cerca de la 1:30 de la madrugada, dos horas después del horario estipulado inicialmente.

Pero los inconvenientes no terminaron allí. Al llegar a destino, el defensor advirtió que una de sus valijas no había aparecido entre el equipaje descargado. Aunque viajaba con un bolso de mano, parte de sus pertenencias quedaron extraviadas durante el recorrido aéreo.

Desde la delegación argentina informaron que uno de los integrantes del área administrativa fue a recibirlo al aeropuerto y que ya se iniciaron las gestiones para recuperar y trasladar el equipaje perdido.

Pese al accidentado viaje, Senesi no perdió tiempo. Este sábado participó de su primera práctica junto al resto del plantel y quedó a disposición de Scaloni para afrontar el debut de Argentina en la Copa del Mundo.

El defensor llega como reemplazante de Balerdi y con la tranquilidad de haber mantenido la preparación física durante sus vacaciones, consciente de que podía surgir una convocatoria de último momento para integrar la lista mundialista. Ahora, tras superar una travesía cargada de contratiempos, buscará aprovechar la oportunidad de representar a la Albiceleste en la máxima cita del fútbol.