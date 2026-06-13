Ajustada derrota de Universitario en Mendoza por el Top Oro

Universitario cayó este fin de semana por 33 a 29 frente a Mendoza Rugby Club en La Catedral, en un encuentro correspondiente a la 3° fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El quince sanjuanino volvió a exhibir una importante capacidad de reacción luego de un inicio adverso.
Durante los primeros minutos del partido, Mendoza RC logró capitalizar errores de la Uni y construir una ventaja que terminaría siendo determinante en el desarrollo del encuentro. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Fernando Torcivia lograron acomodarse en el juego, mejorar la obtención y comenzar a manejar la pelota con mayor criterio. Esa mejora permitió que Universitario creciera en confianza y se transformara en protagonista durante gran parte de la segunda etapa.
El equipo fue acorralando a su rival y generó varias oportunidades para dar vuelta el marcador. Sin embargo, la sólida defensa mendocina consiguió sostener la ventaja en los momentos decisivos y asegurar el triunfo visitante.
Más allá del resultado, Universitario dejó señales positivas en cuanto a entrega, carácter y capacidad de recuperación ante uno de los protagonistas del certamen.
LOS TANTOS
Mendoza RC 33
Try: Santiago Tapia, Santiago Dapas, Agustín Lombardo, try Penal (scrum), Francisco Álvarez.
Conversión: Tomás Canedo (x3)
Penal: -.
Universitario 29
Try: Geronimo Adarvez, Agustín Sales, Julián Aguiar, Nicolás Martínez
Conversión: Geronimo Arabel (x3).
Penal: Geronimo Arabel
Resultado parcial: Mendoza RC 33-15 Universitario
Amonestaciones
Amarilla: Vito Sambrizzi (UNI), Xavi Otegui (MRC), Juan Ignacio Magariños (UNI), Federico Vidal (MRC), Agustín Lombardo (MRC).
Roja: -.
Referee: Carlos Rivarola
RA1: Dante Diez
RA2: Román Godi
Cancha: La Cátedral
Intermedia: Mendoza 36-62 Universitario
Pre Intermedia: Mendoza 14-64 Universitario