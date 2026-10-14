Se cayó la gira de la Selección por Asia y negocian un clásico con Uruguay

La Selección Argentina modificó de manera inesperada su agenda para noviembre . La gira por Asia que estaba prevista para la última Fecha FIFA de 2026 quedó descartada y la Asociación del Fútbol Argentino comenzó a negociar nuevos amistosos, con Uruguay como el rival que aparece mejor posicionado para uno de los encuentros.

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Hasta hace pocos días, el continente asiático era el destino elegido para cerrar el calendario internacional del equipo conducido por Lionel Scaloni. Sin embargo, las gestiones no prosperaron y la planificación se modificó por completo, por lo que ahora la intención es aprovechar la ventana para enfrentar a selecciones sudamericanas.

Según trascendió, las conversaciones más avanzadas son para disputar un clásico del Río de la Plata ante Uruguay en el Estadio Único de La Plata , rebautizado como Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona. Todavía no existe confirmación oficial de la AFA sobre el partido, su fecha ni el horario.

La ventana internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre y permitirá que Argentina dispute hasta dos amistosos. Para completar el calendario, una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa es jugar un segundo encuentro nuevamente frente a Uruguay, aunque esta vez en Montevideo.

La otra opción contempla enfrentar a otro seleccionado sudamericano en territorio argentino . La Plata podría volver a ser elegida como sede, aunque también se analiza la posibilidad de trasladar el segundo compromiso a alguna ciudad del interior del país.

El cambio representa un giro importante en los planes del cuerpo técnico, que inicialmente pretendía aprovechar la gira asiática para medirse con rivales internacionales y continuar evaluando variantes dentro del plantel. Ahora, la prioridad de la dirigencia será cerrar rápidamente dos adversarios para no desaprovechar la última ventana FIFA del año.

Una ventana especial para el equipo de Scaloni

Los amistosos de noviembre tendrán además un componente particular para la Selección, ya que marcarán la primera ventana internacional después de la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. Scaloni continuará con el proceso de renovación y tendrá otra oportunidad para probar futbolistas pensando en la nueva etapa del equipo.

Por el momento, Uruguay es el rival con las negociaciones más encaminadas, aunque resta el anuncio oficial. La AFA deberá terminar de definir en las próximas semanas los adversarios, las sedes y las fechas exactas de los dos compromisos previstos para noviembre.