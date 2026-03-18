Se corre la segunda edición del Trail Bajo la luna en Valle Fértil

En Valle Fértil se trabaja intensamente para la realización de la segunda edición del Trail bajo la luna, que se realizará el 28 de marzo en la Villa San Agustín . Los organizadores confían en superar los 160 inscriptos de la edición 2025.

Valle Fértil se prepara para la segunda edición del "Trail Bajo la Luna"

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En esta ocasión se sumó la distancia de 30 kilómetros, un nuevo reto para aquellos runners más avezados que se animan a correr en la noche vallista.

Además de los 30K, siguen los 21K, 10K y 5K, a lo que se suma la categoría Kids para quienes se dispuso que corran un kilómetro por las calles céntricas de la Villa. El punto de concentración, donde será largada y llegada es frente a la plaza departamental.

Los 10K llevarán a quienes elijan esta distancia hasta el Cerro de la antena; quienes corran 21K, además del cerro, deberán sumarle el Sendero de las Piedras grandes, mientras que los 30K sumarán el esfuerzo de llegar hasta el distrito La Majadita.

CRONOGRAMA DEL TRAIL

Viernes 27 de marzo : 18 a 20 horas se realizarán acreditaciones.

Sábado 28 de marzo : 8:30 a 10:30 horas, acreditaciones

11 horas: Presentación de la carrera y charla técnica

Toda la actividad mencionada se llevará a cabo en el Salón de Cultura de San Agustín

Carreras

19 horas: largada de 30 y 21K

20 horas: largada de 10K

20:30: largada de 5K

Al finalizar todas las distancias se largará Kids.

GANADORES EN VALLE FERTIL

En la edición 2025, los 10K en varones fueron para Lucas Vargas, seguido por Matías Castillo y Nicolás Cortez.

En 21K fue victoria de Martín Garay, escoltado por César Montaña y Rubén Agüero.

Entre las damas, la distancia de 10K quedó en manos de la caucetera Paula Yacante; segunda fue Valeria Paniagua, completando el podio Priscila Vildoso.

Andrea Názara fue la ganadora en 21K; segunda fue Érica Montaño y tercera Yohana Sánchez.

Para la edición 2026 se reciben inscripciones hasta el 26 de marzo y ya figuran destacados runners como Andrea Názara, Yoel Giménez, Jesús Muñoz, Leonel Lanza, Lucas Vargas.