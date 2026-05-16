San Juan Rugby Club hizo historia y jugará la final de la Superliga de Hockey

Las sanjuaninas vencieron por penales en una semifinal muy cerrada y este domingo buscarán el título nacional frente a Universitario de Córdoba en Rosario.

El equipo femenino de San Juan Rugby Club consiguió una enorme victoria en la Superliga de Hockey sobre Césped que se disputa en Rosario y logró la clasificación a la gran final del certamen nacional.

Luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario en una semifinal muy pareja y trabada, el conjunto sanjuanino se hizo fuerte en la definición por penales. Allí apareció la gran figura de la arquera sanjuanina, que tuvo una actuación sobresaliente al contener cuatro de los cinco disparos rivales.

Por su parte, las jugadoras del Piuquén mostraron efectividad en la definición y marcaron dos penales para sellar el triunfo por 2 a 1 y desatar el festejo sanjuanino en Rosario.

El camino hacia la final fue sólido desde el inicio del torneo. En el debut, San Juan Rugby Club empató 1 a 1 frente a Universitario de Córdoba. Luego consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante Universitario de Tucumán y cerró la fase de grupos con un triunfo por 1 a 0 frente a Provincial de Rosario.

Con esos resultados, las sanjuaninas avanzaron a semifinales, instancia en la que volvieron a demostrar carácter y temple para quedarse con el pase al partido decisivo.