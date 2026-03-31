Selección argentina: cambio de horario para el amistoso del equipo albiceleste ante Zambia

El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.
Los campeones del mundo se enfrentarán este martes con Zambia en “La Bombonera”.
El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.
El encuentro originalmente estaba programado para iniciar a las 20:15, aunque por motivos aún desconocidos se pospuso para las 20:30.
El partido frente a Zambia será el último de la Selección argentina antes del Mundial 2026 ende Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el 11 de junio.