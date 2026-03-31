    • 31 de marzo de 2026 - 10:54

    Selección argentina: cambio de horario para el amistoso del equipo albiceleste ante Zambia

    Los campeones del mundo se enfrentarán este martes con Zambia en “La Bombonera”.

    seleccion argentina ilustrativa
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.

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