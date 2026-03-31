Selección argentina: cambio de horario para el amistoso del equipo albiceleste ante Zambia

Los campeones del mundo se enfrentarán este martes con Zambia en “La Bombonera”.

El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.

El encuentro originalmente estaba programado para iniciar a las 20:15, aunque por motivos aún desconocidos se pospuso para las 20:30.