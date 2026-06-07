    • 7 de junio de 2026 - 17:49

    Susto tremendo en Dinamarca: Eriksen volvió a desmayarse en la cancha

    El volante de Dinamarca, Christian Eriksen se desplomó en un amistoso de su selección contra Ucrania.

    Susto. Eriksen conmocionó a todo Dinamarca al volver a desplomarse en el campo de juego como ya le pasó en 2021.

    Susto. Eriksen conmocionó a todo Dinamarca al volver a desplomarse en el campo de juego como ya le pasó en 2021.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Christian Eriksen conmocionó nuevamente al mundo del fútbol tras desplomarse en el campo de juego en pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Como en 2021, el volante del Manchester United se desmayó durante el partido y los médicos tuvieron que ingresar de urgencia para atenderlo.

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    Afortunadamente, esta vez se retiró de la cancha consciente y su selección informó que "se encuentra bien, dadas las circunstancias". A los 66 minutos del complemento, el futbolista de 34 años se llevó las manos al pecho e inmediatamente cayó al césped, generando un silencio abrumador en el Nature Energy Park de Odense y la posterior suspensión del encuentro.

    El cuerpo médico lo asistió de inmediato y, a diferencia de aquel impactante momento en la Eurocopa 2021 en el que tuvo que ser reanimado con RCP, a los minutos Eriksen pudo reincorporarse por sus propios medios. El estadio se unió en un aplauso al unísono, en un mensaje de alivio tras el impactante susto, así como también los jugadores de ambos países se reunieron en un círculo en el campo de juego.

    El futbolista de pasado en Ajax, Tottenham y de presente en Manchester United fue trasladado al Hospital Universitario de Odens para realizarse chequeos médicos que puedan dar cuenta de qué fue lo que ocurrió.

    Vale recordar que desde aquel episodio de hace cinco años atrás Eriksen lleva implantado un DAI (desfibrilador automático implantable), dispositivo que tiene la función de monitorear continuamente el ritmo cardíaco para detectar y detener arritmias graves.

    "Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias", comunicó Dinamarca luego de la conmoción que generó una escena que retrotrajo a aquella Eurocopa, para llevar tranquilidad a sus familiares y al mundo del fútbol en general.

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