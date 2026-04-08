TC 2000 en El Zonda: el menú completo de las categorías que acompañarán y la venta de entradas

El sábado 11 y domingo 12 de abril vuelven las competencias al autódromo El Zonda-Eduardo José Copello, que reabrió sus puertas en octubre del año pasado con la llegada del TC 2000, junto al Zonal Cuyano. Regresa a la “quebrada rugiente” pero esta vez estará acompañada por tres categorías: Top Race, Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
El regreso del Top Race
Regresa después de siete años al “ocho zondino”, con el último antecedente del domingo 12 de mayo de 2019, cuando Franco Girolami venció con el Mitsubishi Lancer #1 del GF Motorsport.
Existe la posibilidad que un piloto sanjuanino forme parte de la competencia, se trata de Fabián Flaqué, quién actualmente está en conversaciones con algunos equipos y de cerrar el presupuesto, confirmará su participación en El Zonda. Es la segunda fecha en el año para esta categoría, luego de su paso por el Callejero de Buenos Aires.
Cronograma del fin de semana
Viernes 10 de abril
- 16:55 – 15 minutos de práctica libre
Sábado 11 de abril
- 9:00 – 10 minutos Shakedown
- 10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – (Grupo A)
- 10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – (Grupo B)
- 12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – (Grupo A)
- 12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – (Grupo B)
- 15:27 – 8 minutos Clasificación – (Grupo A)
- 15:40 – 8 minutos Clasificación – (Grupo B)
Domingo 12 de abril
- 9:10 – 10 minutos de Warm up
- 11:45 – Final – 30 minutos + 1 vuelta
- Principales posiciones en el campeonato
- 1-Marcelo Ciarrocchi 34 puntos (1 victoria)
- 2-Facundo Aldrighetti 32
- 3-Diego Verriello 19
Debuta la Fórmula Nacional
Es la primera carrera del año para esta categoría, que no corre en el histórico trazado sanjuanino desde el 15 de septiembre de 2019, con la victoria del local, Tobías Martínez.
Viernes 10 de abril
- 17:20 – 15 minutos de tanda libre
Sábado 11 de abril
- 11:45 – 25 minutos Práctica libre 1
- 14:25 – 25 minutos Práctica libre 2
- 15:53 – 12 minutos Clasificación
Domingo 12 de abril
- 10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta
La Fiat Competizione disputará la segunda
El domingo 15 de marzo de este año, la categoría realizó la primera fecha del año junto al TC 2000 y Top Race en el Callejero de Buenos Aires. Matías Apuzzo se quedó con el triunfo, mientras que Juan Pablo Ale terminó en la segunda colocación y Agustín Roberi culminó en el tercer escalón del podio.
Viernes 10 de abril
- 16:30 – 15 minutos de práctica libre
Sábado 11 de abril
- 9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1
- 13:05 – 20 minutos Práctica libre 2
- 15:10 – 12 minutos Clasificación
- 17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
Domingo 12 de abril
- 10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
Venta de entradas: cómo adquirirlas
La competencia se desarrollará del 10 al 12 de abril en el tradicional Autódromo Eduardo Copello, más conocido como El Zonda, uno de los escenarios más desafiantes y emblemáticos del país. Los interesados pueden adquirir sus tickets en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención al público de lunes a sábado, en horario corrido de 8 a 23.
Además del TC2000, el espectáculo contará con la participación de otras divisionales destacadas como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, lo que garantiza un cronograma cargado de actividad en pista durante las tres jornadas.
Precios de las entradas
- Sector General (sábado y domingo): $20.000
- Combo 4x3 Sector General: $60.000
- Sector Boxes con acceso a tribunas A + B (sábado y domingo): $40.000
- Combo 4x3 Sector Boxes: $120.000
- Estacionamiento
- Auto Sector Boxes: $40.000
- Moto Sector Boxes: $10.000
- Auto Sector General: $20.000
- Moto Sector General: $5.000