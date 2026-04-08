TC 2000 en El Zonda: el menú completo de las categorías que acompañarán y la venta de entradas

Este fin de semana también corren junto al TC 2000, el Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione en el exigente El Zonda.

Espectáculo. La presencia del TC 2000 en El Zonda tendrá tres categorías más en competencia.

El sábado 11 y domingo 12 de abril vuelven las competencias al autódromo El Zonda-Eduardo José Copello, que reabrió sus puertas en octubre del año pasado con la llegada del TC 2000, junto al Zonal Cuyano. Regresa a la “quebrada rugiente” pero esta vez estará acompañada por tres categorías: Top Race, Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

El regreso del Top Race Regresa después de siete años al “ocho zondino”, con el último antecedente del domingo 12 de mayo de 2019, cuando Franco Girolami venció con el Mitsubishi Lancer #1 del GF Motorsport.

Existe la posibilidad que un piloto sanjuanino forme parte de la competencia, se trata de Fabián Flaqué, quién actualmente está en conversaciones con algunos equipos y de cerrar el presupuesto, confirmará su participación en El Zonda. Es la segunda fecha en el año para esta categoría, luego de su paso por el Callejero de Buenos Aires.

Cronograma del fin de semana Viernes 10 de abril 16:55 – 15 minutos de práctica libre Sábado 11 de abril 9:00 – 10 minutos Shakedown

10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – (Grupo A)

10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – (Grupo B)

12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – (Grupo A)

12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – (Grupo B)

15:27 – 8 minutos Clasificación – (Grupo A)

15:40 – 8 minutos Clasificación – (Grupo B) Domingo 12 de abril 9:10 – 10 minutos de Warm up

11:45 – Final – 30 minutos + 1 vuelta

Principales posiciones en el campeonato

1-Marcelo Ciarrocchi 34 puntos (1 victoria)

2-Facundo Aldrighetti 32

3-Diego Verriello 19 Debuta la Fórmula Nacional Es la primera carrera del año para esta categoría, que no corre en el histórico trazado sanjuanino desde el 15 de septiembre de 2019, con la victoria del local, Tobías Martínez.

Viernes 10 de abril 17:20 – 15 minutos de tanda libre Sábado 11 de abril 11:45 – 25 minutos Práctica libre 1

14:25 – 25 minutos Práctica libre 2

15:53 – 12 minutos Clasificación Domingo 12 de abril 10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta La Fiat Competizione disputará la segunda El domingo 15 de marzo de este año, la categoría realizó la primera fecha del año junto al TC 2000 y Top Race en el Callejero de Buenos Aires. Matías Apuzzo se quedó con el triunfo, mientras que Juan Pablo Ale terminó en la segunda colocación y Agustín Roberi culminó en el tercer escalón del podio.