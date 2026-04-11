TC 2000 en El Zonda: Matías Rossi se quedó con la pole en la Quebrada Rugiente

Matías Rossi repitió su gran clasificación de la primera fecha y sostuvo su condición de candidato para la carrera de este domingo.

Pole. Matías Rossi fue el más rápido en la clasificación del TC 2000 en El Zonda. (Carburando).

El TC2000 disputó la clasificación de la segunda fecha de la temporada 2026 en el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello, donde Matías Rossi se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:10.729. Este domingo, será uno de los grandes favoritos para la gran fiesta del automovilismo en la Quebrada Rugiente en San Juan.

El piloto de Del Viso salió a pista como el último integrante de la tanda y aprovechó al máximo su única vuelta lanzada para superar a Gabriel Ponce de León, quien había establecido 1:10.822 y finalmente quedó como su escolta a 93 milésimas.

El tercer lugar fue para Emiliano Stang, a 0.587, mientras que una de las grandes sorpresas la dio Lucas Vicino en su debut dentro de la categoría, ubicándose cuarto a 0.744. Completaron los primeros puestos Facundo Aldrighetti y Tomás Fernández. Más atrás se posicionaron Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca dentro del top 10, en una clasificación que mostró una marcada paridad en el pelotón.

El tiempo de Rossi quedó a tan solo 46 milésimas del récord del circuito, que continúa en manos de Facundo Ardusso. Además, el registro del campeón fue medio segundo más rápido que la pole position del año pasado, lograda por Marcelo Ciarrocchi. Con este resultado, Rossi alcanzó su segunda pole consecutiva en la temporada —tras la obtenida en el Callejero de Buenos Aires— y llegó a 28 clasificaciones ganadas en su historial dentro del TC2000.

Sin embargo, el formato de competencia le pondrá un condimento especial a la final del domingo. La carrera se disputará con grilla invertida, por lo que Tomás Fernández —sexto en la clasificación— largará desde la primera posición, seguido por Facundo Aldrighetti. Por su parte, Rossi deberá partir desde el sexto cajón de la grilla, en una final que tendrá largada con partida detenida.