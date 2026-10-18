TC Pick Up en La Plata: Canapino no perdonó y Tobías Martínez decidió no seguir corriendo

El sanjuanino llegó a estar segundo pero un toque con Werner lo postergó en las posiciones finales. Ese incidente lo llevó a renunciar a la categoría.

No logró la “pole position” del sábado. Y se vio superado en la serie por Julián Santero (Ford Ranger), quien se quedó con el triunfo. Sin embargo, Agustín Canapino (Chevrolet S10) concluyó la 2ª fecha de la Copa Coronación 2026 de TC Pick Up con la victoria en la Final disputada en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.

Pero el capítulo caliente lo protagonizó en el final Tobías Martínez (Chevrolet S10), que había partido desde el 2º lugar. El sanjuanino perdió la posición pero se vendría lo peor en la vuelta 11 cuando Werner lo tocó, lo sacó de pista y Martínez después de un par de trompos, quedó en carrera pero rezagado para terminar finalmente en la octava posición.

Molesto, Tobías decidió no seguir en la TC Pick Up y en sus redes lo hizo saber: Hola todos quiero comunicarles que dejo de correr las TCPK. Una pena por estar en la copa de oro y habiendo ganado este año! Pero no coincido con algunas decisiones ajenas a mi. Gracias al equipo, ingeniero y mecánicos por todo el trabajo. Molesto, Tobías decidió no seguir en la TC Pick Up y en sus redes lo hizo saber: Hola todos quiero comunicarles que dejo de correr las TCPK. Una pena por estar en la copa de oro y habiendo ganado este año! Pero no coincido con algunas decisiones ajenas a mi. Gracias al equipo, ingeniero y mecánicos por todo el trabajo.

En tanto Canapino doblegó al mendocino del Magnoluz Racing, que había largado desde la mejor posición (lo hizo del lado externo, ya que el cajón de la “pole”, que le correspondía a Mariano Werner, quedó vacío por la sanción de la CAF al entrerriano).

Una vez que se hizo dueño de la punta, Canapino se encaminó sin amenazas concretas a la vista rumbo a lo que fue su 5ª victoria en 19 participaciones en la categoría. Este 2º éxito de la temporada 2026 de TC Pick Up (había ganado en la visita a Rosario) lo convierte en el 2º piloto que repite triunfo este año (el otro es Werner, quien las dos veces ganó en el “Roberto Mouras”). Y además, le permite pasar a liderar la Copa de Oro, con 1 punto de ventaja sobre Otto Fritzler (Ford Ranger).