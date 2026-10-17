TC Pick Up en La Plata: Tobías Martínez largará tercero, Werner logró la pole

Mariano Werner logró su 4ª “pole” de 2026 y la 2ª consecutiva. Canapino (Chevrolet) quedó 2º a 0s588. Tobías terminó en la tercera posición.

Primeros. Werner, Canapino y Tobías Martínez lograron los mejores tres primeros tiempos del TC Pick Up en La Plata.

Mariano Werner (Foton) ganó la clasificación del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se está disputando la 9ª fecha. El piloto de Paraná marcó un tiempo de 1m27s946 y superó por 0s588 a su escolta, Agustín Canapino (Chevrolet S10). Por su parte, el sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet S10) cerró el top3 en este parcial.

Esta fecha en La Plata corresponde a la 2ª cita de la Copa de Oro y que el Zorro de Paraná arrastra una sanción tras lo sucedido en Balcarce.

El piloto del equipo Foton oficial prevaleció ante las 13 máquinas, logrando así su 23ª pole position en la categoría sobre la Tunland G7. El entrerriano viene de recibir una dura sanción en Balcarce, donde fue excluido de la competencia (había hecho pole position y ganado su serie) por exceder la compresión del motor.

A su vez, la CAF determinó que pague una abultada multa y largue último la próxima Final que participe. Por detrás terminó Agustín Canapino, que tripula una Chevrolet S10 del Canning Motorsport y selló la 2ª posición a 0s588 de Werner. Cerró el trío de punta Tobías Martínez (Chevrolet S10), que terminó a 0s751 de Werner.

LOS HORARIOS Domingo 18 de octubre