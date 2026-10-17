    • 17 de octubre de 2026 - 09:49

    UPCN San Juan Vóley aplastó a Boca, avanzó a la final de la Supercopa y va por otro título

    El equipo sanjuanino se impuso por 3-0 en Morón, con parciales de 26-24, 25-20 y 25-19. Este sábado, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley por el título de la Supercopa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley comenzó la temporada 2026/2027 de la mejor manera. El conjunto sanjuanino derrotó por 3-0 a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, y se clasificó a la final de la Supercopa de vóley, donde buscará quedarse con el primer título de la temporada.

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    El equipo dirigido por Fabián Armoa se impuso con parciales de 26-24, 25-20 y 25-19, en un encuentro en el que fue consolidando su dominio después de un primer set parejo. Con solidez en sus líneas, UPCN logró controlar el desarrollo del partido y selló la clasificación sin ceder sets.

    En el apartado individual, el opuesto serbio Petar Premovic fue el máximo anotador de UPCN, con 13 puntos. Por el lado de Boca, Luciano Coto se destacó con 19 tantos, aunque su aporte no alcanzó para evitar la derrota del conjunto xeneize.

    UPCN jugará la final ante Ciudad Vóley

    Con el triunfo, el equipo sanjuanino se metió en la definición del certamen, que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. Su rival será Ciudad Vóley, que también ganó su semifinal por 3-0 y volverá a cruzarse con UPCN en una definición, luego de haber sido los protagonistas de la final de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) anterior.

    El partido por el título se disputará este sábado desde las 21, con televisación de Fox Sports y transmisión a través del canal de YouTube de Vóley ACLAV. Será el primer gran desafío de UPCN en una temporada en la que buscará volver a ser protagonista del vóley nacional.

    La jornada también tendrá el encuentro por el tercer puesto, que enfrentará a Boca Juniors y Monteros Vóley desde las 18.

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