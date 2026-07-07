Thiago Almada se acerca al Millonario: River llegó a un acuerdo con Atlético Madrid

El Millonario llegó a un acuerdo con el club español por el 50% del pase y ahora resta el visto bueno final del futbolista.

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River dio un paso clave para quedarse con Thiago Almada, uno de los grandes objetivos del mercado de pases, luego de alcanzar un acuerdo con Atlético de Madrid para comprar el 50% de la ficha del futbolista.

La reunión decisiva se llevó a cabo en España, donde las partes lograron un entendimiento por una operación de 20 millones de euros por la mitad del pase del mediocampista ofensivo.

El acuerdo entre clubes ya está encaminado, aunque todavía resta un punto determinante: que Almada dé el visto bueno definitivo una vez que termine su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

River trabaja en la operación desde hace varias semanas y, de acuerdo con la misma información, el futbolista tiene sobre la mesa una oferta económica de largo plazo desde el pasado 28 de mayo.

La posible llegada de Almada representaría uno de los golpes más fuertes del mercado argentino, tanto por la jerarquía del jugador como por el monto de la operación.