Tim Payne, el futbolista viral del Mundial 2026, anunció que jugará en un gigante de Sudamérica

El defensor de la selección de Nueva Zelanda confirmó que deja el Wellington Phoenix de su país. “Estoy listo”, afirmó.

Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026, reveló este jueves una decisión importante que tomó en medio de la Copa del Mundo: dejará su club, el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, donde juega desde hace siete años, para pasar al fútbol en Sudamérica, más puntualmente en el Olimpia de Paraguay.

En su video publicado en Instagram, Payne expresó: “Para los hinchas de Wellington Phoenix, solo quiero decir un enorme gracias por el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos siete años y 149 partidos. Esta fue una gran decisión tanto para mi familia como para mi fútbol”. Con estas palabras, se mostró sentido por dejar atrás el equipo donde más veces jugó.

“Como futbolista, siempre quieres competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar. Y para mi familia, es que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, continuó con respecto a la posibilidad de jugar en Sudamérica. Vale recordar que su pareja es Michelle Peters, una fotógrafa neozelandesa de raíces costarricenses, motivo por el cual el futbolista ya había comenzado a aprender español desde hace un tiempo.