Tobías Martínez vuelve a la TC Pick Up en La Plata

Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la TC Pick Up en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata , escenario donde se presentará Tobías Martínez , con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med. Martínez, que regresa a la actividad luego de ausentarse en el inicio de temporada.

El piloto de San Juan , realizará su carrera número 19 en la categoría de camionetas, teniendo como mejor resultado una victoria en series.

La actividad para la divisional mayor comenzará el sábado con el primer entrenamiento a las 9:10, seguido por la segunda tanda desde las 12:15, que televisará El Nueve en vivo. Luego, ese mismo canal y la aplicación Motor Play, transmitirán la clasificación a partir de las 16:12. El domingo, las series se realizarán a las 11:00 y 11:25, ambas a 5 vueltas, previo a la carrera final que comenzará a las 13:10, con un total de 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

Tobías está pasando por un buen momento en el Turismo Carretera y con el mismo equipo, acumulando un cuarto puesto en la primera fecha en El Calafate y una vigésima novena posición en Viedma, aunque en pista había terminado en el noveno lugar, pero una sanción por toque lo relegó en el clasificador. De esta manera ocupa la decimosegunda posición en el campeonato.

El TC Pick Up vuelve a salir a la pista y nuevamente el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata albergará la competencia del fin de semana. Con dos nombres más en la nómina en relación al arranque del certamen en febrero, la categoría presenta un parque de dieciocho anotados para esta presentación.

Destaca la incorporación de Tobías Martínez, a bordo de una Chevrolet S10 del RUS Med Team, y de Gustavo Tadei (h), con una Ford Ranger del Jalaf Competición.

La quita del spoiler trasero en las camionetas de TC Pick Up fue bien valorada por el área técnica de la ACTC tras la primera competencia del certamen 2026. Se resignó algo de velocidad en las curvas, en pos de un incremento de la succión y consecuente mejora en el espectáculo.

Así lo entendió Alejandro Iuliano, jefe del departamento técnico de la entidad teceísta. «La primera fecha de TC Pick Up vimos camionetas con más succión de la que tenían el año anterior, y se han puesto más difíciles. Obviamente se dobla un poco más despacio por la falta de carga, pero tenemos que pensar en el espectáculo: el automovilismo tiene que tener este condimento para que haya carreras más atractivas» manifestó ante la consulta de Campeones. Con distintas conclusiones sobre estos cambios, los pilotos expresaron oportunamente su visión acerca de la quita de cargas.