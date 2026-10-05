Todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de la Selección Argentina de hockey sobre patines antes de viajar al Mundial

El estadio Aldo Cantoni vuelve a recibir hockey sobre patines internacional con el inicio este lunes 5 de octubre de un cuadrangular amistoso que reúne a las selecciones de Argentina, Italia, Chile y Angola . Los partidos forman parte de la preparación de los cuatro equipos antes de los World Skate Games Asunción 2026 , que comenzarán el próximo 10 de octubre en Paraguay.

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La jornada inaugural tendrá dos partidos. Desde las 19:30 , Italia enfrentará a Angola, mientras que a las 21:30 será el turno de la Selección Argentina , que se medirá con Chile.

El certamen continuará el miércoles 7 de octubre con otros dos encuentros. A las 19:30 , Angola jugará frente a Chile y, desde las 21:30 , Argentina cerrará la jornada ante Italia.

De esta manera, el cuadrangular tendrá cuatro partidos de preparación y permitirá a los seleccionados ajustar sus últimos detalles antes de la competencia mundialista que tendrá como sede a Asunción.

19:30: Italia vs. Angola.

Italia vs. Angola. 21:30: Argentina vs. Chile.

Miércoles 7 de octubre

19:30: Angola vs. Chile.

Angola vs. Chile. 21:30: Argentina vs. Italia.

Todos los encuentros se disputarán en el estadio Aldo Cantoni, uno de los escenarios históricos del hockey sobre patines sanjuanino.

Cuánto cuestan las entradas

Los tickets para presenciar los amistosos están disponibles a través de Autoentrada y también podrán adquirirse en la boletería del estadio Aldo Cantoni durante las jornadas de competencia.

La entrada general y la Platea Este tienen un valor de $5.000, mientras que la Platea Oeste cuesta $12.000.

Los menores deberán abonar entrada a partir de los 6 años cumplidos. En tanto, las personas con discapacidad y los jubilados podrán ingresar sin cargo al sector General, presentando el carnet correspondiente.

Las entradas también pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada.

La última prueba antes del Mundial

El cuadrangular representa una oportunidad para que Argentina, Italia, Chile y Angola lleguen con ritmo de competencia a los World Skate Games. Los cuatro seleccionados tendrán en San Juan una de sus últimas posibilidades para probar variantes y ajustar cuestiones técnicas y tácticas antes del inicio del torneo.

Para el público sanjuanino, además, será la posibilidad de volver a disfrutar de hockey sobre patines de máximo nivel internacional en el Aldo Cantoni, a pocos días del comienzo del Mundial en Paraguay.