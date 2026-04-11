    • 11 de abril de 2026 - 08:49

    Torneo Apertura: Cuatro partidos abren este sábado la fecha 11

    Desde las 17, el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina ofrece Minero-Alianza, López Peláez-Carpintería, Marquesado-9 de Julio y Colón-Zondina.

    Entonado. Atlético Minero viene de ganar en La Bebida y ahora quiere más ante Atlético Alianza.

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    Por Ariel Poblete

    El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol se puso atrapante. Todos pegaditos arriba, todos con pretensiones y el inicio de la fecha 11 propone cuatro encuentros para la jornada de este sábado en San Juan. Quedando para el domingo el resto de una fecha que promete novedades en las posiciones.

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    Desde las 17, la jornada 11 abrirá con cuatro encuentros. Atlético Minero recibirá a Atlético Alianza en cancha de Juventud Unida con arbitraje a cargo de Facundo Perona. Los Mineros vienen de una victoria y los Lechuzos cortaron una racha ganadora como locales ante Trinidad.

    En Alto de Sierra, López Peláez será anfitrión de Carpintería con Darío Montaña como juez, mientras que Atlético Marquesado recibirá a Sportivo 9 de Julio con el arbitraje de Gabriel Marconi. Completando la cartelera del sábado, Colón Junior será local ante Juventud Zondina con Federico Quiroga como juez principal.

    RESTO EL DOMINGO

    El domingo jugará el resto: Cristian Neira será el encargado de arbitrar en Ullum Villa Ibañez ante Desamparados, mientras que Pablo Oltra hará lo mismo en el choque entre Sarmiento en Zonda ante Rivadavia. Por su parte, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol con Alejo Palumbo como árbitro.

    Unión visitará a Defensores de Argentinos con Lucas Gómez como juez en cancha de Peñarol y Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum con arbitraje a cargo de Ruth Díaz.

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