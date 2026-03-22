    • 22 de marzo de 2026 - 09:14

    Torneo Apertura: Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 en Córdoba

    Los goles para Racing fueron de Adrián Fernández y Marco Di Césare, mientras que para Belgrano convirtió Lucas Zelarayán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Racing consiguió una muy buena victoria al derrotar a Belgrano por 2-1, en la continuidad de la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional, que le permitió prolongar el invicto después de arrancar con tres caídas consecutivas.

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    Toto Fernández abrió el marcador, lo empató Lucas Zelarayán y Marcos Di Cesare le dio los tres puntos a la Academia, a la que ahora se le vendrá el clásico de Avellaneda frente a Independiente.

    Facundo Cambeses volvió a ser clave con sus atajadas y una de sus intervenciones fue para atajar el penal de Uvita Fernández, cuando los conducidos por Gustavo Costas ganaba por 1-0. El Pirata, de ganar, se iba a subir en la cima de la Zona B.

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