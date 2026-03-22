Torneo Apertura: Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 en Córdoba

Los goles para Racing fueron de Adrián Fernández y Marco Di Césare, mientras que para Belgrano convirtió Lucas Zelarayán.

Racing consiguió una muy buena victoria al derrotar a Belgrano por 2-1, en la continuidad de la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional, que le permitió prolongar el invicto después de arrancar con tres caídas consecutivas.

Toto Fernández abrió el marcador, lo empató Lucas Zelarayán y Marcos Di Cesare le dio los tres puntos a la Academia, a la que ahora se le vendrá el clásico de Avellaneda frente a Independiente.