Torneo Apertura: Unión no perdonó a Atenas y volvió a ser puntero

No hubo descanso en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y este martes se disputó gran parte de la octava fecha. Atlético Unión volvió momentáneamente a la punta tras golear a Atenas Pocito, esperando lo que haga Desamparados este miércoles ante Trinidad en el final de la fecha.

Torneo Apertura: Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 en Córdoba

Martes de fútbol con ocho partidos por la octava fecha del Torneo Apertura

En Rawson , Atlético Unión fue demoledor ante Atenas para terminar goleando por 3-0 y ser nuevamente puntero. Kevin Frías, Nicolás Jorquera y Gonzalo Dillon marcaron los tantos del Azul.

En Santa Lucía, Atlético Alianza volvió al triunfo tras vencer por 2-0 a Atlético Marquesado con goles de Juan Schiany y de Tomás Castro. Mientras que en Chimbas, Sportivo Peñarol y Colón Junior terminaron empatados 1-1. Facundo Paz abrió la cuenta para el Merengue y Facundo García empató para el Bohemio.

En el departamento Ullum, Sportivo Villa Ibañez festejó su primera victoria en Primera División al vencer por 3-1 a Sportivo Sarmiento de Zonda.

En La Bebida, Sportivo Rivadavia levantó su moral al derrotar por 1-0 a Defensores de Argentinos que sumó su segunda derrota consecutiva. Ian Flores marcó el gol del Rojo de La Bebida.

Mientras que en Zonda, Juventud Zondina y FC López Peláez terminaron empatando sin goles. Algo similar ocurrió en el Este de San Juan, donde Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum no se sacaron ventajas para terminar igualando sin abrir el marcador.

Finalmente, en el Sur pocitano, Deportivo Carpintería y Atlético Minero igualaron 1-1.

Este miércoles, desde las 21,30 en Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a Atlético Trinidad para completa la fecha 8 y tratar de ser nuevamente líder del Apertura.