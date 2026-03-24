    • 24 de marzo de 2026 - 19:35

    Torneo Apertura: Unión no perdonó a Atenas y volvió a ser puntero

    Comenzó la octava fecha del Torneo Apertura y el Azul es líder. Este miércoles completa Desamparados con Trinidad.

    Victoria. Atlético Alianza volvió al triunfo venciendo por 2-0 a Marquesado por el Torneo Apertura.

    Victoria. Atlético Alianza volvió al triunfo venciendo por 2-0 a Marquesado por el Torneo Apertura.

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    Por Ariel Poblete

    No hubo descanso en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y este martes se disputó gran parte de la octava fecha. Atlético Unión volvió momentáneamente a la punta tras golear a Atenas Pocito, esperando lo que haga Desamparados este miércoles ante Trinidad en el final de la fecha.

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    Motivados. En Unión quieren revancha pronto y este martes recibirán a Atenas buscando eso por el Torneo Apertura.

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    En Rawson, Atlético Unión fue demoledor ante Atenas para terminar goleando por 3-0 y ser nuevamente puntero. Kevin Frías, Nicolás Jorquera y Gonzalo Dillon marcaron los tantos del Azul.

    En Santa Lucía, Atlético Alianza volvió al triunfo tras vencer por 2-0 a Atlético Marquesado con goles de Juan Schiany y de Tomás Castro. Mientras que en Chimbas, Sportivo Peñarol y Colón Junior terminaron empatados 1-1. Facundo Paz abrió la cuenta para el Merengue y Facundo García empató para el Bohemio.

    RESTO DEL TORNEO APERTURA

    En el departamento Ullum, Sportivo Villa Ibañez festejó su primera victoria en Primera División al vencer por 3-1 a Sportivo Sarmiento de Zonda.

    En La Bebida, Sportivo Rivadavia levantó su moral al derrotar por 1-0 a Defensores de Argentinos que sumó su segunda derrota consecutiva. Ian Flores marcó el gol del Rojo de La Bebida.

    Mientras que en Zonda, Juventud Zondina y FC López Peláez terminaron empatando sin goles. Algo similar ocurrió en el Este de San Juan, donde Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum no se sacaron ventajas para terminar igualando sin abrir el marcador.

    Finalmente, en el Sur pocitano, Deportivo Carpintería y Atlético Minero igualaron 1-1.

    Este miércoles, desde las 21,30 en Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a Atlético Trinidad para completa la fecha 8 y tratar de ser nuevamente líder del Apertura.

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