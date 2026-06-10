    • 10 de junio de 2026 - 20:21

    Un ex DT de la Selección es el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba

    La “T” contrató a Jorge Sampaoli en reemplazo de Carlos Tévez, quien fue echado luego de la derrota ante Belgrano en el Torneo Apertura.

    Jorge Sampaoli nuevo técnico de Talleres de Córdoba

    Jorge Sampaoli nuevo técnico de Talleres de Córdoba

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    Talleres de Córdoba oficializó la llegada de Jorge Sampaoli como nuevo director técnico hasta diciembre de 2027, en lo que será su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

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    El ex DT de la Selección argentina llega al club acompañado por Pablo Fernández (PF), Marcos Fernández (PF) y Diogo Meschine Alves (AC) quienes estarán presentes este jueves junto al plantel principal en lo que será el comienzo de la pretemporada para afrontar el segundo semestre.

    El club lo hizo oficial en sus redes: "La Comisión Directiva valor especialemnte la decisión de Jorge Sampaoli de elegir a Talleres" además agregó que "la llegada de Sampaoli, ratifica la voluntad del club en asumir los desafíos, incorporando un entrenador de trayectoria, internacional liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva".

    Jorge Sampaoli viene de dirigir en Brasil al Atlético Mineiro, donde había llegado en septiembre de 2025 y fue desvinculado del club en febrero de este año, debido a que el año pasado perdió la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

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