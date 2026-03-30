    • 30 de marzo de 2026 - 17:39

    Un finde a puro fútbol en las categorías masculinas de Adepu: todos los resultados de la fecha 3

    Se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 en todas las categorías masculinas, con resultados que empiezan a marcar el rumbo del campeonato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura 2026 de la Liga de Profesionales de Adepu continúa a pleno y este fin de semana se jugó la tercera fecha en todas sus categorías masculinas. La jornada dejó partidos intensos, varias goleadas y también empates que reflejan la paridad en distintos niveles del certamen.

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    Maxi Senior

    En la categoría Maxi Senior, Contadores y Retro igualaron 1-1 en un duelo equilibrado, mientras que Enólogos F.C se quedó con un triunfo ajustado por 1-0 frente a Ingenieros. En el cierre, Once Panzas mostró contundencia y superó 4-2 a Abogados.

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    Senior

    En Senior, Médicos se impuso 2-0 ante Once Panzas, en tanto que Gloriosa Alianza ratificó su buen momento con una victoria 4-1 sobre Contadores C. Administradores F.C goleó 4-0 a Academia de Profes, mientras que Contadores B y Matasanos For Ever no se sacaron ventajas e igualaron sin goles. Profesores dio el golpe al vencer 2-1 a Enólogos F.C y Pater Famil fue contundente con un 4-0 frente a Abogados C.

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    Veteranos A

    La categoría Veteranos A tuvo a Contadores como uno de los destacados tras vencer 4-1 a Once Panzas. Empresarios F.C derrotó 3-1 a Médicos.com, mientras que Abogados Rufrano goleó 4-0 a C-Lesión Universitarios. Administradores F.C también ganó con autoridad al superar 4-0 a Revuelto F.C, y Constructores F.C firmó una de las mayores goleadas con un 5-0 frente a Colfa F.C.

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    Veteranos B

    En Veteranos B hubo partidos muy parejos. Agrimensura F.C logró un trabajado 5-4 frente a Defensa F.C, mientras que Academia Merengue y Bioquímicos igualaron 2-2. A.A. Agrimensura venció 3-1 a Matasanos y Abogados C superó 3-1 a Branca F.C. La Gloria Sanjuanina se impuso 3-1 ante Titanes, en tanto que Otro Equipo y Borussia C.A empataron sin goles, al igual que Tigres y All Boys. Contadores C tuvo fecha libre.

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    Junior A

    En Junior A, Bogas F.C logró un triunfo clave por 1-0 ante Los Andes, mientras que A.A. Agrimensura se impuso 3-2 frente a Champagnat. Ramones venció 2-0 a Once Panzas y La Gloria Sanjuanina derrotó 1-0 a Calise Pro. C-Lesión Universitarios superó 2-1 a Maranto F.C y Abogados Rufrano protagonizó una goleada 6-0 frente a Fundamentalistas F.C. El partido entre Club de Amigos y Drink Team fue postergado.

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    Junior B

    La categoría Junior B ofreció una fecha cargada de acción. Carlos Salvador venció 1-0 a Borussia C.A, mientras que Los Profes superó por el mismo resultado a Médicos.com. Enólogos cayó 2-0 ante Tercer Tiempo y Biblioteca Popular derrotó 3-2 a Contadores C. Matasanos se impuso 2-0 ante Revuelto Gramajo y Colfa F.C logró un ajustado 4-3 frente a Academia Merengue. Inter-Nados F.C venció 1-0 a Simplemente Fútbol, en tanto que Banco San Juan superó 2-1 a Reggina F.C. Administradores F.C goleó 4-0 a La Boero y Once Calavas cerró la jornada con un 2-0 sobre Ingenieros.

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    Libres A

    En Libres A, Atlético Hispano se impuso 5-3 a La Espesa en un partido con muchos goles, mientras que La Gloria Sanjuanina venció 4-2 a La Franja. Once Calvas derrotó 2-0 a Abogados Rufrano y Otro Equipo superó 4-2 a Pumas F.C. Jockers dio el golpe al vencer 2-0 a Club de Amigos, en tanto que Calise y Champagnat igualaron sin goles. En otro duelo parejo, C-Lesión y Bianconeri empataron 3-3.

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    Libres B

    Por último, en Libres B se registraron dos empates: 3-3 entre Empresarios F.C y Versus, y 2-2 entre All Boys y Biblioteca Popular. Gloria Recargada goleó 3-0 a Agrimensura F.C, mientras que Abogados B venció 2-0 a Simplemente Fútbol y Abogados Foro se impuso 1-0 frente a La Boero. La Granjah logró un ajustado 1-0 sobre Borussia C.A y Reggina F.C tuvo fecha libre.

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    Con tres fechas disputadas, el torneo empieza a tomar forma en cada categoría, con equipos que se afianzan y otros que buscan acomodarse en una competencia cada vez más pareja y exigente.

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