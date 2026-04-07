    • 7 de abril de 2026 - 15:32

    Un talentoso futbolista anunció su salida de Desamparados: "El club por delante de cualquier nombre"

    El futbolista que había regresado este año al Puyutano, comunicó su salida por decisión personal. El club no emitió un parte oficial sobre su desvinculación.

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    Marcelo Guajardo dejó de ser futbolista de Sportivo Desamparados, según confirmó el propio futbolista a través de sus redes sociales.

    Marcelo Guajardo dejó de ser futbolista de Sportivo Desamparados, según confirmó el propio futbolista a través de sus redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marcelo Guajardo dejó de ser jugador de Sportivo Desamparados, según confirmó el propio futbolista a través de sus redes sociales. La salida se da por decisión personal y, hasta el momento, la institución no publicó ningún comunicado oficial al respecto. El ex Trinidad había regresado este año al Víbora pero no había sumado minutos.

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    “Por decisión personal, no sigo más en Desamparados. Le deseo lo mejor a este hermoso club, siempre el club por delante de cualquier nombre. Que sigan los éxitos”, expresó el jugador en su mensaje de despedida.

    El “Gato” había sido una de las piezas clave en la campaña del Torneo Regional Amateur 2024-2025, donde el conjunto puyutano alcanzó la final. Este año, Guajardo después emigró a Trinidad y este año había regresado a Desamparados con expectativas renovadas, aunque una lesión durante la pretemporada lo marginó de las canchas en el arranque de la competencia.

    Si bien logró recuperarse y volvió a entrenar con normalidad junto al plantel, su participación fue escasa. Incluso integró el banco de suplentes en los encuentros frente a Trinidad y Defensores de Argentinos, aunque no sumó minutos bajo la conducción técnica de Mauricio Del Cero.

    El posteo del futbolista en las redes

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