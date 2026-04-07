El Apertura de fútbol local programó la 11ma fecha: abrirá el sábado pero el grueso será el domingo

La nueva fecha del Torneo Apertura promete ser intensa y con muchos equipos queriendo bajar al líder San Lorenzo de Ullum.

San Lorenzo de Ullum es el único líder del Apertura del fútbol local.

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División programó una nueva fecha para este fin de semana. pero con Unión y Desamparados sin perderle pisada y Colón, Minero, López Peláez y 9 de Julio siguiéndolos de cerca la fecha 11 promete ser apasionante.

Los encuentros arrancarán a las 17 en Primera División y a las 14.30 en Cuarta.

Así se jugará la 11ma fecha Abrirá el sábado con cuatro encuentros: Minero recibirá a Alianza en cancha de Juventud Unida, López Peláez será anfitrión de Carpintería, Marquesado recibirá a 9 de Julio, y Colón Junior hará lo propio ante Juventud Zondina.

El domingo jugará el resto: Villa Ibañez recibirá a Desamparados, Sarmiento en Zonda será local de Rivadavia, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol, Unión visitará a Defensores de Argentinos en cancha de Peñarol y Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum.