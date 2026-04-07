El Apertura de fútbol local programó la 11ma fecha: abrirá el sábado pero el grueso será el domingo

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División programó una nueva fecha para este fin de semana. pero con Unión y Desamparados sin perderle pisada y Colón, Minero, López Peláez y 9 de Julio siguiéndolos de cerca la fecha 11 promete ser apasionante.
Los encuentros arrancarán a las 17 en Primera División y a las 14.30 en Cuarta.
Así se jugará la 11ma fecha
Abrirá el sábado con cuatro encuentros: Minero recibirá a Alianza en cancha de Juventud Unida, López Peláez será anfitrión de Carpintería, Marquesado recibirá a 9 de Julio, y Colón Junior hará lo propio ante Juventud Zondina.
El domingo jugará el resto: Villa Ibañez recibirá a Desamparados, Sarmiento en Zonda será local de Rivadavia, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol, Unión visitará a Defensores de Argentinos en cancha de Peñarol y Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum.
En tanto que no hubo programación para el encuentro postergado entre Minero y Desamparados postergado por la fecha 9.