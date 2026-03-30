UPCN ya tiene rival para la final: Ciudad Vóley

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La Liga Argentina de Vóleibol ya tiene definidos a sus dos grandes protagonistas para la batalla final por el título. Ciudad Vóley logró sellar su clasificación tras superar a Tucumán de Gimnasia en un tercer partido decisivo, cerrando la serie con un 3-1 que le otorgó el pase directo a la instancia definitiva.

El encuentro mostró la solidez y la jerarquía de un equipo de Ciudad que supo golpear en los momentos justos. A pesar de la caída, el conjunto tucumano se despidió del torneo con la frente en alto tras una campaña histórica que lo llevó, por primera vez, a estar entre los cuatro mejores del país. La ilusión de Tucumán se mantuvo viva hasta el último set, especialmente después de haber forzado este desempate con un contundente triunfo previo, pero la efectividad del rival terminó por inclinar la balanza.

Ahora, el escenario está listo para un choque de potencias. Ciudad Vóley deberá medirse ante UPCN San Juan Vóley en una serie que promete máxima intensidad y un nivel técnico altísimo. El equipo sanjuanino, un histórico de la competencia que ya esperaba en la final, buscará imponer su localía y su mística copera frente a un Ciudad que llega con el envión anímico de haber superado una semifinal sumamente física.