    • 4 de junio de 2026 - 13:57

    Urquiza debuta en los playoffs de la Liga Federal ante Sparta de Villa María

    Urquiza comenzará otra etapa en la Liga Federal siendo local de los cordobeses este sábado a partir de las 21,30.

    Entonado. Tras su última victoria de local, Urquiza repetirá rival en el inicio de los play offs de la Liga Federal.

    Entonado. Tras su última victoria de local, Urquiza repetirá rival en el inicio de los play offs de la Liga Federal.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Urquiza iniciará este sábado 6 de junio su cruce serie de playoffs en la Conferencia Centro “A” de Liga Federal 2026, enfrentando a Sparta de Villa María, Córdoba, en lo que promete ser uno de los cruces más parejos de esta instancia. La cita es en el club de la calle Cortínez a las 21.30

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    El conjunto sanjuanino, que culminó la fase regular en el quinto puesto de la Conferencia Centro A con un registro de cinco victorias y siete derrotas, recibirá al elenco cordobés este sábado 6 de junio a las 21.30 en su cancha de la capital sanjuanina. La serie, que se definirá al mejor de tres partidos, continuará el martes 10 y el miércoles 11 de junio con dos encuentros consecutivos en condición de visitante, en territorio cordobés.

    Un dato que alimenta la confianza del los dirigidos por Sergio Cabañas, en los dos partidos que ambos equipos disputaron durante la fase regular, Urquiza se impuso en ambas ocasiones, lo que convierte este cruce una prueba para sostener ese dominio en la instancia más exigente del torneo.

    El técnico Sergio Cabañas fue claro al momento de describir la dimensión de lo que se viene. “Llegamos a la parte más importante de la Liga y la parte más linda, que son sin duda los playoffs, porque acá se tienen que corregir un montón de detalles que en la temporada por ahí tenías la posibilidad de corregir antes de la marcha. Acá, como es una serie que define tu continuidad, no hay chance a equivocarte. Así que, sin duda, de muchísima presión, de muchísimo trabajo y compromiso de parte de todos, tanto de la institución como del plantel como del cuerpo técnico”, sostuvo.

    RIVAL COMPLEJO

    Sobre el rival, Cabañas advirtió que Sparta no será el mismo equipo que visito San Juan la semana pasada: Viene con Abel Aristimuño, porque el equipo está recuperado su gente, han sumado a un jugador que jugó Liga Argentina, así que es otra característica de equipo. Sin duda que saben bien a lo que juegan. Creemos que va a ser un gran partido; para mi entender, es la serie más pareja que hay en estos playoffs”.

    En cuanto a la preparación, el el DT detalló que el trabajo de estos días apunta a un análisis exhaustivo del rival. “Es de mucho estudio, desde lo individual hacia lo colectivo. Los jugadores tienen que estudiar mucho a los jugadores que les toca defender, las características individuales. Mucho trabajo de lanzamiento, mucho trabajo táctico en cancha, limando los detalles para que las cosas salgan como las tenemos pensado”, expuso.

    El partido del sábado sumará otro momento histórico para la institución de la calle Cortínez, que por primera vez en su historia disputa una serie de playoffs en la Liga Federal. La cancha propia será el primer escenario de esta fase, y el apoyo de la hinchada se perfila como un factor determinante para el debut en esta nueva y exigente etapa.

    Fuente: Prensa Urquiza.

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