Urquiza venció a Sparta de Villa María y manda en la serie de la Liga Federal

Urquiza de San Juan derrotó 83-79 a Sparta de Villa María en un duelo intenso y se adelantó en la serie de playoffs de la Liga Federal. El juego continúa en Villa María el próximo miércoles 10 de junio. Un comienzo de post-temporada alentador para el sanjuanino, que hizo lo que tenía que hacer y ahora, buscará avanzar en Córdoba.

En el inicio del primer cuarto, Urquiza propuso un juego dinámico desde el perímetro para generar espacios y acercarse al aro, mientras intentó neutralizar las ofensivas de Sparta. Del otro lado, el conjunto cordobés salió decidido a marcar diferencias desde el comienzo, logrando romper por momentos la estructura defensiva del elenco local.

Emanuel Cabañas se sostuvo en la ofensiva, asociándose con Federico Bustos y Pedro Amorós por fuera de la zona pintada, mientras que Fabricio Cabañas se hizo fuerte en la lucha por los rebotes.

Por la visita Abel Aristimuño respondió con efectividad en el desarrollo del parcial, donde se mostró la mayor intensidad y un alto porcentaje de efectividad para ambos equipos. Sobre el cierre del cuarto, Gonzalo Bustos cumplió en la zona permitiendo que Urquiza sacara una pequeña ventaja. Pero Sparta reaccionó rápidamente de la mano de Renzo Ferracini y Marco Ceppo, quienes encabezaron la remontada y dejaron a la visita a un solo triple de diferencia, reflejando la paridad y el ritmo intenso del encuentro. Finalmente, el primer cuarto cerró 28-23 a favor del conjunto local.

En el segundo cuarto, Sparta salió decidido a cambiar la dinámica del partido y rápidamente encontró respuestas con Genaro Martínez, quien encabezó el descuento para los cordobeses. La visita elevó la intensidad defensiva, aprovechó las faltas ofensivas de Urquiza y comenzó a imponer presión sobre cada salida del conjunto local, que por momentos perdió fluidez y cometió errores no forzados. Con una defensa más firme y el aporte clave de Renzo Baudino desde el perímetro, el elenco de Villa María logró pasar al frente y sostener ese momento favorable gracias a la efectividad de Martínez.

AMOROS LA FIGURA

Del lado de Urquiza, Pedro Amorós intentó equilibrar desde el juego físico fuera de la pintura, mientras que Gonzalo Bustos buscó romper la defensa visitante con movimientos individuales y penetraciones. En los minutos finales, Baudino volvió a castigar desde larga distancia y Sparta parecía cerrar mejor el parcial, aunque el local reaccionó a tiempo con un tramo de alta intensidad. Amorós apareció con conversiones importantes y Santiago Nesman recuperó posesiones decisivas para devolverle la ventaja a Urquiza antes del descanso. Una falta en ataque a Facundo Bustos, lo dejó sentido y sin chances de continuar el duelo. De esta manera, el conjunto sanjuanino perdía a un pilar importante, y se fue a los vestuarios arriba por un ajustado 42-40.

En el tercer cuarto, Urquiza redobló esfuerzos para intentar quebrar la firme defensa de Sparta, aunque la visita volvió a mostrar una gran efectividad desde el perímetro con Genaro Martínez, Marco Ceppo y Abel Aristimuño castigando con lanzamientos de tres puntos. En el ida y vuelta, Emanuel Cabañas sostuvo al conjunto sanjuanino desde la línea de libres, acompañado por Pedro Amorós y un Facundo Bustos que continuó siendo una de las principales vías ofensivas del local.

El elenco cordobés mantuvo la presión y buscó hacer daño tanto desde afuera como en el juego interno, con Aristimuño sumando puntos importantes para mantener a su equipo en partido. Urquiza encontró respuestas en Gonzalo Bustos y en el trabajo combinado de Emanuel y Fabricio Cabañas, logrando recuperar el control en los momentos claves del parcial. En el cierre, la defensa spartana endureció la pintura y obligó al local a tomar tiros incómodos, aunque el conjunto sanjuanino logró sostener la ventaja para cerrar el tercer cuarto arriba por 64-57.

En los diez minutos finales, el partido ganó todavía más intensidad. Sparta endureció el juego, aprovechó las faltas ofensivas de Urquiza y, con efectividad desde la línea de libres, comenzó a descontar en el marcador. El desarrollo se volvió cada vez más físico y disputado, con la visita presionando en busca de la remontada y el conjunto sanjuanino resistiendo cada avance sin conceder espacios.

FINAL DRAMÁTICO

Gonzalo Rubín tomó protagonismo en el momento más caliente del parcial y condujo a Sparta hasta la igualdad, obligando a Urquiza a replantear el juego para recuperar el control. Abel Aristimuño castigó desde el perímetro y desacomodó al local, que atravesó varios pasajes sin encontrar claridad para llegar al aro. En ese contexto, Pedro Amorós apareció con puntos importantes para sostener al equipo. Más adelante, Rubín volvió a golpear y puso a Sparta al frente en un cierre cargado de tensión, mientras Urquiza luchaba contra la presión buscando el golpe definitivo.

Una infracción sobre Renzo Baudino marcó un punto de inflexión en la definición, con la visita aprovechando cada posesión en un cierre donde cada pelota valía oro. Gonzalo Bustos sorprendió en el minuto final con un triple determinante, mientras que Pedro Amorós y Emanuel Cabañas mostraron templanza desde la línea de libres. Aun así, un triple de Marco Ceppo dejó a Sparta a un doble y le puso dramatismo al desenlace. Con apenas cinco segundos en el reloj, Urquiza administró la última posesión y con los libres de Facundo Bustos aseguró la victoria por 83-79 para quedarse con ventaja en la serie.

Urquiza manda en la serie de playoffs ante el elenco de Villa de María, quien será local el próximo juego. La será el miércoles 10 de junio a las 21.30 en el Centro Cultural y Deportivo Sparta.

Fuente: Prensa Urquiza.