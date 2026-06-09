    • 9 de junio de 2026 - 17:37

    Urquiza viajó a Córdoba para su segundo duelo contra Sparta

    Urquiza irá por su lugar en otra fase del Torneo Federal, tras la victoria como local en San Juan.

    A Córdoba. El plantel de Urquiza se presentará este miércoles en Villa María.

    A Córdoba. El plantel de Urquiza se presentará este miércoles en Villa María.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de la victoria en el primer partido de la serie de los Octavos de Final del Torneo Federal de Básquetbol, cuando derrotó a Sparta por 83-79 de local, el plantel de Urquiza viajó sobre las 14 de este martes hacia la provincia de Córdoba, para disputar su segundo encuentro de playoffs.

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    Con apoyo de la Secretaría de Deporte, tanto en el transporte como en la logística, partió a la cuidad de Villa María, donde enfrentará este miércoles al conjunto de “La Docta” desde las 21.30, en el Centro Cultural y Deportivo Sparta.

    El acompañamiento del Gobierno de San Juan resulta fundamental para que nuestros equipos puedan competir a nivel nacional. Cada participación en un torneo federal no solo representa un desafío deportivo, sino también la oportunidad de llevar el nombre de la provincia a distintos puntos del país. Apoyar a estas instituciones significa respaldar el esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes que trabajan diariamente para representar de la mejor manera a San Juan.

    El plantel completo está integrado por:

    Jugadores

    Pedro Amorós

    Emanuel Cabañas

    Fabricio Cabañas

    Facundo Bustos

    Santiago Nesman

    Federico Bustos

    Pablo Cabañas

    Gonzalo Bustos

    Matías Muñoz

    Leandro Correa

    Santiago Magrini

    Agustín Sosa

    Director técnico

    Sergio Cabañas

    Ayudante

    Diego Murua

    Preparador físico

    José Tejada

    Jefe de la delegación

    Rubén Muñoz

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