Urquiza viajó a Córdoba para su segundo duelo contra Sparta

Urquiza irá por su lugar en otra fase del Torneo Federal, tras la victoria como local en San Juan.

A Córdoba. El plantel de Urquiza se presentará este miércoles en Villa María.

Luego de la victoria en el primer partido de la serie de los Octavos de Final del Torneo Federal de Básquetbol, cuando derrotó a Sparta por 83-79 de local, el plantel de Urquiza viajó sobre las 14 de este martes hacia la provincia de Córdoba, para disputar su segundo encuentro de playoffs.

Con apoyo de la Secretaría de Deporte, tanto en el transporte como en la logística, partió a la cuidad de Villa María, donde enfrentará este miércoles al conjunto de “La Docta” desde las 21.30, en el Centro Cultural y Deportivo Sparta.

El acompañamiento del Gobierno de San Juan resulta fundamental para que nuestros equipos puedan competir a nivel nacional. Cada participación en un torneo federal no solo representa un desafío deportivo, sino también la oportunidad de llevar el nombre de la provincia a distintos puntos del país. Apoyar a estas instituciones significa respaldar el esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes que trabajan diariamente para representar de la mejor manera a San Juan.

El plantel completo está integrado por:

Jugadores Pedro Amorós