UVT se consagró campeón de la Serie A1 en una final atrapante ante Lomas de Rivadavia

El equipo comunitario de la UVT venció 4 a 3 y se quedó con el título en un emocionante encuentro disputado en su estadio.

Consagración. La UVT no perdonó como local y se quedó con el título de la Serie A1 del hockey.

La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) se consagró campeona de la Serie A1 de hockey sobre patines al vencer por 4 a 3 a Lomas de Rivadavia, en la gran final disputada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones del club trinitense.

En un partido vibrante y de alto nivel, UVT logró quedarse con el campeonato gracias a los goles de Matías Sillero, en dos oportunidades, Tomás Rojas y Víctor Carrasco. El encuentro ofreció un gran espectáculo deportivo y coronó una destacada temporada para el conjunto campeón.