    • 29 de junio de 2026 - 10:56

    UVT se consagró campeón de la Serie A1 en una final atrapante ante Lomas de Rivadavia

    El equipo comunitario de la UVT venció 4 a 3 y se quedó con el título en un emocionante encuentro disputado en su estadio.

    Consagración. La UVT no perdonó como local y se quedó con el título de la Serie A1 del hockey.

    Consagración. La UVT no perdonó como local y se quedó con el título de la Serie A1 del hockey.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) se consagró campeona de la Serie A1 de hockey sobre patines al vencer por 4 a 3 a Lomas de Rivadavia, en la gran final disputada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones del club trinitense.

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    En un partido vibrante y de alto nivel, UVT logró quedarse con el campeonato gracias a los goles de Matías Sillero, en dos oportunidades, Tomás Rojas y Víctor Carrasco. El encuentro ofreció un gran espectáculo deportivo y coronó una destacada temporada para el conjunto campeón.

    La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso; el subsecretario de Deportes Federados, Martín Riveros; el director de Deportes Federados, Daniel Kenan; y autoridades de la institución campeona, encabezadas por el presidente de UVT, Mauricio Pesquera, entre otros dirigentes.

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