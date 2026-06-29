UVT se consagró campeón de la Serie A1 en una final atrapante ante Lomas de Rivadavia

La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) se consagró campeona de la Serie A1 de hockey sobre patines al vencer por 4 a 3 a Lomas de Rivadavia, en la gran final disputada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones del club trinitense.
El equipo comunitario de la UVT venció 4 a 3 y se quedó con el título en un emocionante encuentro disputado en su estadio.
La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) se consagró campeona de la Serie A1 de hockey sobre patines al vencer por 4 a 3 a Lomas de Rivadavia, en la gran final disputada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones del club trinitense.
En un partido vibrante y de alto nivel, UVT logró quedarse con el campeonato gracias a los goles de Matías Sillero, en dos oportunidades, Tomás Rojas y Víctor Carrasco. El encuentro ofreció un gran espectáculo deportivo y coronó una destacada temporada para el conjunto campeón.
La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso; el subsecretario de Deportes Federados, Martín Riveros; el director de Deportes Federados, Daniel Kenan; y autoridades de la institución campeona, encabezadas por el presidente de UVT, Mauricio Pesquera, entre otros dirigentes.