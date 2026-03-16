Valle Fértil se prepara para la segunda edición del "Trail Bajo la Luna"

Valle Fértil volverá a convertirse en escenario de una de las pruebas más atractivas del calendario deportivo provincial con la segunda edición del Trail Bajo la Luna , prueba de trail running que se disputará el próximo 28 de marzo en Villa San Agustín.

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La competencia, organizada por VF Sports, propone una experiencia diferente dentro del trail running al combinar el desafío deportivo con recorridos nocturnos en entornos naturales, bajo el cielo estrellado característico del departamento del este sanjuanino.

Para esta edición 2026, la prueba contará con distancias de 5K, 10K, 21K y 30K, además de una categoría Kids, lo que permitirá la participación tanto de corredores experimentados como de quienes buscan iniciarse en este tipo de competencias.

La primera edición, realizada en 2025, logró una destacada convocatoria de atletas locales y de otras provincias, consolidando rápidamente a la carrera como una de las propuestas deportivas más atractivas de la región.

Los cupos para participar son limitados y la organización ya abrió el proceso de inscripción a través de sus redes sociales oficiales. Quienes deseen sumarse a esta aventura bajo la luna pueden encontrar el enlace de inscripción en el perfil de Instagram @trailbajolaluna.vf o comunicarse a los teléfonos 2645767710 y 2644752424 para más información.

Valle Fértil se colma de trail running: cronograma de actividad

El viernes 27 comenzará a palpitarse el Trail Bajo la Luna en el Salón de la Cultura ubicado frente a la plaza departamental cuando se realicen las acreditaciones desde las 18 horas y hasta las 20.

El sábado de 8.30 a 10.30 continuarán las acreditaciones, mientras que a las 11 será la presentación de la carrera y la charla técnica.

Por la tarde sí será toda la acción. A las 19 horas largarán las distancias de 30 y 21 kilómetros, mientras que a las 20 lo harán quienes corran 10K y a las 20.30 los 5K. Al finalizar será el turno del Trail Kids.