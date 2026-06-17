    • 17 de junio de 2026 - 12:14

    "Vergonzoso triunfo de Messi": el papelón de un periodista anti Messi

    Álvaro Morales estalló de bronca tras la goleada del crack argentino.

    messi anti messi
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentina debutó en el Mundial 2026 frente a Argelia y vivió una jornada histórica al ganar 3 a 0 con goles de Lionel Messi.

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    Mientras la Selección argentina goleaba, en X (ex Twitter), un comentarista deportivo mexicano conocido por ser anti Messi estalló de bronca y cuestionó el triunfo.

    Mmm… ¿ya empezaron?”, escribió Álvaro Morales, nacido en Nicaragua y nacionalizado mexicano, tras el gol anulado a Argelia por posición adelantada. Poco después, tras el primer gol de Messi, volvió a lanzar un picante comentario: “Autogol de Argelia. No debe contar para Messi ”.

    En el primer tiempo, el Diez cometió una falta contra Aissa Mandi que no fue cobrada y que generó bronca en Morales. Con una foto del momento, sumó: “Vaya, vaya…”.

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    Como si eso fuera poco, hizo referencia al árbitro del partido y a Kylian Mbappé: “Este es el mismo árbitro que la final. Hoy en la cancha también” y “que no se le escape a Mbappé…”.

    Por último, terminó su catarata de odio hacia Leo Messi con una frase contundente: “Vergonzoso triunfo de Messi ”.

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    Argentina le ganó a Argelia con tres goles de Lionel Messi

    La Selección Nacional dirigida por Lionel Scaloni goleó a Argelia con tres goles de Lionel Messi.

    Tras dos goles anulados, uno para cada equipo, el Diez anotó a los 16 minutos, a los 60 y a los 76.

    Embed - EL MUNDO RENDIDO A LOS PIES DE LEO MESSI: HAT-TRICK Y RÉCORD | Argentina 3-0 Argelia | RESUMEN | M19

    Así, el ídolo de la selección nacional se convirtió en ser el primer futbolista en la historia en jugar seis Copas del Mundo. Además, gracias a su hat-trick, empató la marca de Miroslav Klose como el máximo goleador histórico en los mundiales.

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