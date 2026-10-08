Villa Obrera vuelve a poner en cartelera un nuevo festival con once combates

Este viernes, en la calle Calívar, otra propuesta del Gimnasio RM con gran nivel sobre el ring.

Propuesta. Villa Obrera vuelve a tener una noche de boxeo este viernes con un interesante programa de la mano de RM Boxing.

La idea de Mauricio Muñoz es apostar a la formación y al crecimiento del futuro del boxeo en San Juan. Y desde el Gimnasio RM, otra vez propone un viernes de box en la Vecinal de Villa Obrera con una gran cartelera que tendrá en el ringo a valores del interior de San Juan.

Desde las 21, en la sede de la Unión Vecinal de la calle Rastreador Calívar, se pondrá en marcha la agenda que tendrá cinco combates de exhibición y luego, cinco peleas ya en el campo profesional.

Abriendo la cartelera Lucila Aciar, del RM Boxing, se medirá con Aldana González, de El Encón, departamento 25 de Mayo. Luego Felipe Andrada, del Alcaraz Gym, se enfrentará a Santino González, de Aconcagua. Siguiendo el programa de peleas, Milagros Cáceres del Aconcagua combatirá con Milagros Carrizo, del mismo gimnasio. Luego Jonas Pico, del Alcaraz, irá contra Benjamín Morales del Team Gordillo.

Pasadas las exhibiciones, llegarán los combates de mayor calibre. Abrirá Jerónimo Pico de RM Boxing ante Bastián Páez, de Jáchal, en la categoría de los 60Kgs. En el mismo peso, luego irá Alejandro Giro de Impacto Box frente a Javier Cosma, de El Encón.

En la categoría 42kgs. combatirán Maxi Gaitán con Dilan Castillo. En la categoría de los 74kgs. Nahuel Quiroga del Team Gordillo será rival de Eriberto Luján, de Jáchal. Mientras que en los 55kgs. Jeremías Franco, de Estrella Juniors, se medirá con Kevin González, de El Encón. Finalmente, en la categoría de los 64kgs. Joel Maldonado del Impacto Box enfrentará a Eric Vara, de Jáchal.