Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre se consagró campeona tras una definición épica

La ciclista pocitana Maribel Aguirre defendió el liderazgo de la Vuelta a San Juan Damas en la última etapa disputada en la Avenida Circunvalación.

Compartir







El ciclismo femenino vivió una jornada histórica este domingo 8 de marzo con el cierre de la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas. En un anillo de la avenida circunvalación colmado de público, la sanjuanina Maribel Aguirre, integrante del equipo de la Municipalidad de Pocito, logró lo que se le había negado el año pasado: coronarse como la flamante campeona de la clasificación general, demostrando una regularidad impecable a lo largo de toda la competencia.

La quinta y última etapa, que consistió en 96 kilómetros repartidos en seis giros al circuito capitalino, fue de una intensidad máxima desde la largada en Mendoza y Circunvalación. El triunfo del día quedó en manos de Ana Claudia Seijas Gómez, del equipo Braghete Prezzioso, quien impuso su potencia en un embalaje masivo electrizante. El podio de la etapa lo completaron su compañera de equipo Sofía Martelli y Paola Silva Wynants.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Aguirre. La experimentada pedalera local, que ya venía de mostrar su chapa en el prólogo de Santa Lucía y la contrarreloj de Rivadavia, realizó una carrera inteligente, manteniéndose siempre dentro del pelotón principal para proteger su ventaja en la general. Con este logro, Maribel no solo se tomó revancha del segundo puesto obtenido en la edición anterior, sino que cumplió un sueño que perseguía desde la infancia.

"Es un sueño cumplido, preparé mucho esta Vuelta. La vida siempre da revancha y hoy estoy feliz de darle este triunfo a San Juan", expresó la campeona entre lágrimas tras cruzar la meta. Con una actuación que incluyó podios en Sarmiento y Chimbas, Aguirre selló una victoria basada en el esfuerzo y la estrategia, consolidando a este evento como la competencia femenina más importante del país.